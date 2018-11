Daniel Mateo, en la concentración para el Europeo de Cross

No comenzó bien el año para Daniel Mateo, con una lesión que ya queda en «anécdota», pero lo terminará por todo lo alto, con una comparecencia en el que va a ser su tercer Europeo de campo a través en categoría sénior. El adnamantino recibió este martes la noticia de que entraba en la lista hecha pública por la Real Federación Española de Atletismo para la cita continental que tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en Tilburg (Holanda) y hoy parte a la concentración de la selección que tiene lugar en Huelva hasta el próximo viernes.

«Hasta el momento en el que ves tu nombre en la lista no lo das por hecho», asegura Mateo poco antes de poner rumbo a la que será su preparación para esta cita continental que se ha ganado a pulso y «demostrando el buen estado de forma, que es el de competir en un Europeo». De hecho, ya se metió en la cita continental en pista en Berlín este verano, en el que terminó el duodécimo en los 10.000 metros.

Más cerca, en el tiempo y en el espacio, su segunda plaza nacional en el Cross de Alcobendas celebrado este pasado fin de semana certificó una selección que, en la línea de meta, ya parecía cerrada. Aunque no confirmada hasta que la máxima entidad del atletismo español escribió el nombre del soriano junto a los de Toni Abadía, Fernando Carro, Javi Guerra, Adel Mechaal y Juan Antonio Pérez.

Atapuerca, Soria y Alcobendas han sido las llaves que le han abierto la puerta al Europeo. Aunque no ha sido fácil. En la prueba burgalesa fue el tercer mejor español. En Valonsadero las cosas no salieron bien y rascó con honor y no sin dificultades un quinto en casa. La segunda plaza en Madrid no dejaba dudas, con los puntos en la mano.

Ahora, dice, está «con ganas de que pasen estos días y competir». Esta será la tercera participación del adnamantino en esta cita continental en categoría absoluta, en la que ha ido de menos a más. El primer año, en 2015, terminó en la posición 21, y el segundo año, el pasado, fue octavo. Además, ha participado en total siete veces, teniendo en cuenta las categorías inferiores. Las medallas, es consciente, se pagan caras, pero partirá decidido a seguir en la brecha del mejor atletismo nacional. «Las medallas son imposibles, porque ya hay ocho o diez africanos nacionalizados. Y no sé si estoy mejor o peor, pero hay que estar ahí y luchar por estar en los mismos puestos».

A Tilburg, el soriano acude en el marco de una selección compuesta por 40 atletas en las diferentes categorías entre los que también están las mejores féminas encabezadas por Trihas Gebre, Elena Loyo, campeona en Soria, Zulema Fuentes-Pila, Nuria Lugueros, Tania Carretero y María José Pérez. En los relevos mixtos competirán Saúl Ordoñez, Esther Guerrero, Víctor Ruiz y Solange Pereira.