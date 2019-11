Daniel Mateo, fiel a Valonsadero

Ni la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ni la fatiga por haber culminado la maratón del Campeonato del Mundo de Doha en el mes de octubre, van a ser obstáculo para que el atleta adnamantino Daniel Mateo Angulo se pierda el Campo a través internacional de Soria. Aunque de una manera o de otra iba a estar presente en la pradera de Valonsadero, finalmente el público soriano podrá disfrutar en la prueba masculina de su corredor local como viene sucediendo en los últimos años, vestido de corto y dándolo todo hasta la línea de meta.

De esta forma, la Delegación Soriana de Atletismo anuncia su primer gran nombre para la prueba del 17 de noviembre, y lo cierto es que no podría haber mayor satisfacción por parte de la organización, no solo por el talento deportivo del corredor soriano, sino también por la vinculación emocional con el que es considerado, el Embajador de la prueba. Además, Mateo no correrá de manera simbólica, ya que ha decidido competir en la temporada de campo a través, comenzando, sin ir más lejos, este fin de semana en Atapuerca (Burgos). Cierto es que ahora, el objetivo no es ni mucho menos el cross, por lo que el estado de forma no estará tan afinado para la cita pero Mateo asegura que quiere «ponerle empeño», sobre todo en casa, ante su público. «Es cierto que otros años iba al 100% porque la preparación estaba programada para estar en el Europeo, además tras una maratón hay que descansar y coger fuerzas, pero estoy muy contento de volver a competir, sobre todo en Valonsadero, donde tendré menos presión que otros años», explica.

Daniel Mateo Angulo sabe que desde la prueba quieren transmitirle todo el cariño de los sorianos, algo que ya percibe en el día a día y que, de hecho, quiere agradecer compitiendo en Valonsadero.

Volcado con el maratón, una distancia que supera los 42 kilómetros, en las próximas semanas tendrá que hacer un importante trabajo de adaptación a pruebas, que por lo general, que constan de 10 kilómetros y que, por tanto, son más cortas y rápidas. No obstante, El Embajador confía en que su nueva modalidad le ayude a ser «mejor atleta de cross», porque si bien «vamos más rápido» ahora ganará «en resistencia», algo también clave en una modalidad muy dura, con cambios de ritmo y pendientes en las que «siempre hay que seguir». En este sentido, es fácil encontrar un buen ejemplo en el pelotón atlético de la modalidad, como el segoviano Javi Guerra, otro de los grandes exponentes del maratón español y que también mantiene su presencia en la especialidad del campo a través.

En cuanto a los números de Daniel Mateo Angulo en Valonsadero, son simplemente espectaculares, compitiendo desde 2009 con la élite mundial y logrando, en seis de sus 10 participaciones con los absolutos, entrar en el top 10. Todo ello teniendo en cuenta que en las primeras ediciones era promesa, donde evidentemente, también brillaba dentro de su categoría.