La reciente victoria en Alcorcón supuso un punto de inflexión en la trayectoria del Numancia como visitante cuando había acreditado la falta de un marcador de ese calibre desde inicios del pasado mes de diciembre. Con ese resultado, regresó a puestos de promoción de ascenso seis semanas después de su última estancia entre los primeros clasificados y confirmó la necesidad de complementar lejos de Los Pajaritos su gran campaña como local para aspirar a la lucha por el ascenso o la promoción. El equipo soriano visita hoy Tarragona, Nou Estadi 16.00 horas, con ese mismo objetivo, dar continuidad a la victoria del pasado sábado ante el Lugo para seguir peleando por esta meta, manteniéndose entre los seis primeros de la clasificación.

La empresa no es fácil por la situación del rival, el Nàstic, que se juega la permanencia en cada jornada que afronta y por la acreditada falta de regularidad y fiabilidad del grupo de Jagoba Arrasate lejos de su hábitat por mucho que rompiera esa tendencia en Alcorcón. Dar continuidad a ese buen resultado es lo complicado en esta Segunda división en la que nada se puede dar por hecho. El Nàstic ya le superó en la primera vuelta al Numancia «en el peor segundo tiempo que hemos jugado en toda la temporada», según reconoció ayer el entrenador rojillo. El escenario y la situación, sin embargo, no son los mismos. El conjunto rojillo llega en uno de sus mejores momentos a nivel de resultados. Tres victorias consecutivas avalan su estado de gracia, aunque las bajas amenazan la oportunidad de estirar la racha. Dos ausencias marcan la actualidad y no son cualquiera. Íñigo Pérez, por sanción, y Diamanka, por lesión, no comparecen esta tarde y se dejarán notar. Arrasate no ha prescindido del centrocampista navarro salvo por unos problemas físicos. Íñigo maneja el equipo y es su motor. Diamanka se ha erigido en su escudero en el eje del centro del campo. Estas ausencias las suplirán dos de los tres señalados para ocupar un puesto en la sala de máquinas:Escassi, Grego o Larrea. Es el momento para los menos habituales cuando la competición llega a su desenlace definitivo. El resto del equipo tendrá una línea similar a los elegidos en citas previas. El técnico no gestionará la posibilidad de no exponer a alguno de los seis apercibidos de sanción pensando en próximas jornadas. Lo importante es hoy y dar continuidad al buen momento y sus resultados.

Arrasate

«Lo más importante es Tarragona», así de contundente y claro se manifestó ayer Jagoba Arrasate de cara al partido frente al Nàstic y la posibilidad de gestionar la alineación por la presencia de seis jugadores al borde de la sanción si vieran una amonestación esta tarde en el Nou Estadi. El entrenador del Numancia solo mira al partido con el conjunto catalán y a intentar dar continuidad a la buena racha que acumula el equipo con tres victorias consecutivas. «Si cae alguno, caerá. Si son dos, pues dos. Sabemos que tenemos muchos apercibidos, pero solo pensamos en competir. Firmo ganar aunque nos tengamos que llevar un montón de tarjetas», destacó el técnico. Esa es la idea que ronda en el equipo soriano. «Será complicado aunque llevemos tres partidos seguidos ganando no es una rutina ganar el cuarto. Dentro sabemos lo que nos ha costado. Viajamos con la idea de hacer las cosas bien y que eso nos acerque a tener opciones de ganar, eso es lo más importante», comentó.

Las ausencias dan protagonismo a jugadores con menos minutos. Larrea, Higinio, Grego... podrían tener su oportunidad de jugar esta tarde. «Todo el mundo se siente partícipe. Hay jugadores importantes porque juegan casi siempre, pero no me preocupa porque cuando hemos tenido que hacer cambios han respondido. La Copa fue diferente porque hacíamos ocho o nueve cambios de una tacada. Ahora, si tienen que entrar dos o tres, con el bloque definido, es más fácil para todos. El equipo ha dado la cara y no ha sido nunca una excusa si ha faltado alguien. Este partido nos ocupa y preocupa por la dificultad del rival, pero no porque vayamos a sacar un equipo inferior al de la semana anterior. Opondremos un once de garantías y tenemos opciones de ganar», aseguró Arrasate, que espera un partido diferente al de la primera vuelta. «Han cambiado el estilo con el nuevo entrenador, Nano. Tienen un bloque definido, que no se expone mucho y no propone mucho. Busca ataques verticales, juego directo y sobre todo transiciones. Y defiende muy bien. Será un partido diferente porque igual debemos tener más el balón que otras veces, lo debemos gestionar bien. Espero un partido táctico, cerrado y complicado. Ojalá sea como el del Alcorcón que al final nos trajimos los tres puntos», confió el técnico numantino.

«No podemos fiarlo todo a los partidos de casa», insistió Arrasate como hoja de ruta para lo que resta de temporada. «Tenemos otra gran oportunidad para sumar de nuevo, sabiendo que es difícil. No podemos pensar, a ver lo que pasa en Tarragona y ya luego en casa. No, ya que en casa nos podemos llevar un disgusto cualquier día porque tenemos rivales difíciles. Tenemos siete partidos y vienen de uno en uno. El primero es el de Tarragona, solo pensamos en este partido», indicó el entrenador. La situación del equipo, en puestos de promoción de ascenso con posibilidades para todo, permite al equipo «creer», como destacó el técnico. «El equipo está demostrando que cree por eso tenemos 57 puntos. Es ambicioso y solo pensamos en Tarragona. Tenemos un camino marcado y lo primero es Tarragona. Ylo que vale es la jornada 42», anunció Arrasate, que espera no ofrecer la imagen de la primera vuelta ante el Nástic con el que perdió en Soria.