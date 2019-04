David Cabello: «Soria está preparada para poder organizar cualquier cosa»

Dice el presidente de la Federación Española de Bádminton, David Cabello, que es el momento de Soria y Castilla y León. En mitad de la celebración en Nations Future Cup 2019, que ha traído a Soria a los mejores jugadores de bádminton sub17 de 8 países europeos, valora el trabajo de base en la provincia, no descarta que llegue un Nacional y se aleja del concepto de deporte minoritario en una disciplina que ha crecido en los últimos años con el referente claro de Carolina Marín.

Pregunta.- ¿Qué significa para Soria que se esté celebrando esta cita continental?

Respuesta.- Que sea una cita internacional ya es muy importante. En el caso del bádminton, va a ser la primera ocasión y es muy positivo, sobre todo porque el deporte está creciendo en Soria y particularmente se está desarrollando un buen trabajo en la base. Así que creo que esto puede ser un gran impulso y una puerta a que se organicen eventos importantes y siga creciendo la disciplina en la provincia.

P.- ¿Por qué se eligió Soria?

R.- Hubo varias candidaturas, pero se llegó a un cierto consenso para que se hiciera en Soria. Creemos que es un torneo que encaja muy bien, por las edades y porque creemos que había un momento oportuno para Soria y Castilla y León.

P.- Esta cita es la antesala del Europeo, con los mejores jugadores de bádminton sub17. ¿Qué puede decir sobre el nivel español?

R.- Uno de los aspectos por los que es muy importante organizar esta cita es porque España en los últimos años ha mejorado mucho el nivel deportivo prácticamente a todos los niveles. Y en esta previa de Soria esperamos que España pueda estar luchando por las primeras plazas para afrontar el Europeo con posibilidades de llegar lejos y, ojalá, conseguir alguna medalla.

P.- Hablar de bádminton y no nombrar a Carolina Marín es prácticamente imposible. Ahora que estamos rodeados de jóvenes promesas, ¿cree que es posible que vuelva a aparecer una persona de su nivel?

R.- Esta pregunta me la han ido haciendo mucho. Es cierto que la estructura deportiva del bádminton español ha mejorado muchísimo. Lo que pasa es que Carolina tiene un perfil muy especial, porque tiene mucho talento, pero es muy trabajadora y tiene la capacidad de absorber todo lo que se le pone por delante. Y una persona así no es que no haya aquí, sino prácticamente en todo el mundo. Ahora bien, tenemos talento y estructura para desarrollarlo. Por un lado, Carolina ha supuesto el cambio de tendencia para demostrar que el modelo español puede hacer que se llegue al top mundial. Por otro, de manera paralela podemos seguir trabajando con esos talentos para que sigamos teniendo jugadores en el top10 o top20, que sería el objetivo realista.

P.- Sin duda su figura ha revitalizado a la disciplina, pero es la base la que sigue manteniendo el bádminton. ¿Cuáles son las líneas de acción de la Federación en este sentido?

R.- Con el programa escolar Bádminton Plus se permite que el bádminton llegue a casi todos los centros escolares de España. Con Se busca campeón, se identifican aquellos niños y niñas que tienen talento para el bádminton y se les permite desarrollarlo. Los que siguen evolucionando terminan en centros de tecnificación y el último paso es el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, que es donde está Carolina.

P.- Esta estructura debe implicar un esfuerzo económico importante...

R.- Uno de los aspectos más especiales del proyecto del bádminton español ha sido que con recursos muy limitados hemos conseguido llegar hasta donde estamos y tener una campeonísima de este nivel. Es el gran ejemplo que el bádminton puede mostrar a otros deportes. Y es un esfuerzo titánico que se hace en colaboración con delegaciones territoriales, entrenadores, clubes, familias, del Consejo Superior de Deportes y de algunas empresas que hacen una labor muy importante, como Iberdrola con el deporte femenino.

P.- ¿Considera al bádminton un deporte minoritario?

R.- Afortunadamente el bádminton ya no es un deporte que lo practique poca gente y si asociamos este término a ello podemos decir que no es un deporte minoritario, porque ahora hay una participación masiva, sobre todo a nivel escolar. Pero es cierto que todavía hay mucho recorrido y necesitamos desarrollar otras estructuras en el bádminton a nivel de club, de federaciones territoriales, donde podamos tener más competiciones de mayor calidad y en eso todavía es un deporte en fase de desarrollo.

P.- Comentaba la posibilidad de que esta cita sirva a Soria de puerta para organizar otros eventos y me consta que se ha pedido en otras ocasiones ser sede de un Campeonato de España. ¿Lo veremos?

R.- Este campeonato va a ser una muy buena prueba de fuego para demostrar la capacidad organizativa que creemos y sabemos que es excelente, sobre todo por el magnífico apoyo que está recibiendo el evento por parte de las instituciones públicas y particularmente del Ayuntamiento. Y una vez que se organice este evento, que es de una dimensión importante y complejo, yo diría que Soria está preparada para poder organizar cualquier cosa y por supuesto poder organizar un campeonato de España en el futuro.