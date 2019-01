David Rodríguez, cedido hasta junio

El director deportivo del Numancia, César Palacios, expresaba ayer entrelíneas que la llegada de Gus Ledes podría no ser la única a las filas rojillas antes de que expire hoy el mercado de fichajes en el mes de enero. Todas las papeletas tenían a la delantera como la línea a reforzar y ayer mismo se confirmó el nombre del nuevo atacante que estará a las órdenes de Aritz López Garai. Se trata del delantero de Osasuna David Rodríguez, el deseado para dar un salto de calidad en materia ofensiva. Llega cedido hasta final de esta campaña. Esta llegada implicaría, según reconocía Palacios, la salida de uno de los cuatro delanteros que actualmente tiene en nómina el Numancia. Palacios reconocía que «estamos abiertos a mejorar el equipo». Los actuales delanteros rojillos no acaban de entonarse en una temporada en la que el puesto en la vanguardia no lo tiene nadie asegurado. Los delanteros rojillos tienen la pólvora mojada y mirando las estadísticas el dato es de siete goles marcados entre Guillermo, Higinio, Viguera y Jordi Sánchez. De estas siete dianas cuatro se convertían desde el punto de penalti.