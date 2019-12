Debut «empañado» de Vidorreta con los rojillos

Ander Vidorreta fue la gran novedad en la convocatoria de Luis Carrión para Las Palmas y acabó entrando en el once titular. Un debut agridulce ya que estuvo acompañado de la derrota de los numantinos en el Estadio de Gran Canaria: «Estoy contento por haber podido jugar, aunque la derrota del equipo empaña esa sensación. Lo importante es ayudar al equipo a conseguir victorias y no ha podido ser así». El jugador del Numancia lamentaba que los rojillos no hubiesen podido reaccionar «tras el 2-0. Los dos goles han llegado muy seguidos y nos han hecho mucho daño. Luego los locales han jugado muy cómodos y nosotros no conseguíamos llegar con claridad, aunque hemos peleado hasta el final».

Por su parte, Héctor Hernández lamentaba que el equipo no «haya podido conseguir nada positivo» y buscaba en el segundo gol de la UD Las Palmas las claves de la derrota: «El primer gol nos hace daño, pero sobre todo el segundo, que llega muy pronto, casi sin darnos tiempo a reaccionar. A partir de ahí lo hemos intentado con todo, pero ellos se han cerrado muy bien y en defensa han estado muy seguros. No nos han dejado espacios y nos ha costado mucho llegar hasta el área».

Destacaba el jugador vallisoletano que «el equipo no se rindió y peleó hasta el final, prueba de ello es que el 3-1 llega ya en los minutos finales. No bajamos los brazos en ningún momento, pero la UD Las Palmas ha hecho un buen partido».