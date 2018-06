Una década después

El 18 de mayo de 2018, el C.D. Numancia empataba a cero en Los Pajaritos ante el Deportivo Alavés y ese punto le servía para subir a Primera División. Desde entonces, y han pasado nada más y nada menos que diez años, el equipo soriano no disputaba un partido tan importante y tan definitivo como el que va a jugar mañana ante la Cultural Leonesa. En juego está una plaza de play off de ascenso, una situación que los sorianos nunca han tenido tan cerca desde que en la temporada 2010-2011 se instaurara este sistema de ascenso.

Un enfrentamiento decisivo ante los leoneses en el que al Numancia sólo le sirve ganar para tener opciones de promoción. Eso sí, los rojillos tienen que estar pendientes de los marcadores de otros escenarios como por ejemplo Los Cármenes de Granada y el José Zorrilla de Valladolid.

El Numancia ascendía por última vez a Primera en mayo de 2008 y lo hacía como campeón de Segunda División. Desde entonces, con el paréntesis del curso en el que buscó la permanencia en la máxima categoría, los sorianos han navegado en la zona media de la clasificación y sin opciones reales de meterse en el play off en la recta final de la Liga. Incluso en la campaña pasada tuvo que pelear hasta la penúltima jornada para salvar la categoría de plata.

En la temporada 2009-2010 no había play off y subían a Primera directamente los tres primeros clasificados. El Numancia de Arconada nunca tuvo opciones de ascender para acabar octavo en la tabla con 59 puntos. Arconada dejó el banquilllo y el relevo fue Juan Carlos Unzué en la campaña en la que el sistema de play off de ascenso se puso en marcha. El Numancia no estuvo en la pomada de la promoción para finalizar la competición en el puesto décimo con 57 puntos.

Unzúe se fue y el soriano Pablo Machín se hacía cargo del banquillo numantino. En las dos temporadas del de Gómara las opciones de promoción no existieron. En la campaña 2011-2012 el Numancia acaba décimo con 57 puntos y en la 2012-2013 baja dos peldaños para sumar 55 puntos tras la jornadas 42. El play off se quedaba a once puntos de distancia.

Ya en la 2013-2014 comienza la etapa de Anquela en Soria. Dos temporadas del andaluz en el banquillo en las que la promoción se vio desde lejos. En el primer año de Anquela el equipo acaba el decimotercero y en el segundo el decimosegundo pero con un punto menos en la tabla.

En verano de 2015 llegaba a Los Pajaritos Jagoba Arrasate y en su primer año el Numancia fue décimo con 57 puntos, a siete puntos de la zona de play off. La pasada temporada el equipo rojillo sufría para conseguir la permanencia y con 50 puntos tras la jornada 42 se había olvidado de los cruces por el ascenso desde semanas atrás. En el tercer ejercicio de Arrasate como rojillo llega el partido que puede meter a los sorianos en el ansiado play off.