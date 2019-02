Una decisión 'Histórica'

Una marcha cicloturista en Soria, una joven que rueda en solitario, una moto que se cruza y algunos recuerdos sueltos de un fatal accidente que no se cobró una vida, pero hizo que esa ciclista no volviera a subirse a una bicicleta nunca más.

«No me acuerdo de casi nada. Seguramente salí volando. Cuando me desperté tenía una moto de 500 kilos encima con el brazo aplastado. Me estaba quemando el tubo de escape y entre cuatro personas estaban intentando levantarla. Yo no sabía qué había pasado ni dónde estaba y de ahí me llevaron en coche al pueblo. La ambulancia tardó casi una hora en llegar y yo me desmayaba cada diez o 20 minutos. Me acuerdo a trozos… No sabía qué pasaba pero la gente me decía: ‘No te mires la pierna, no te mires la pierna’. Del golpe que me había dado contra la moto se me había hundido. El músculo estaba roto y los médicos me dijeron que si no se recuperaba solo, me tendrían que cortar la pierna. Fue entonces cuando me dije: ‘Hasta aquí he llegado’».

Para contar la historia de Miryam Faricle (Badalona, 16 de junio de 90) con el ciclismo hay que remontarse a este final que sucedió hace cosa de una década y tener presente un comienzo que quiere romper con el miedo que arrastraba desde entonces.

«Donde vivo hay bastantes ciclistas y hay chicas y cuando voy a trabajar las veo que van entrenando con la bici y me pica el gusanillo ». Hace ya un par de años que Miryam se fue a vivir a Cunit, Tarragona, desde donde ahora coge el teléfono. La hija del alma mater de La Histórica, la marcha cicloturista de bicicletas clásicas con sede en Abejar, quiere volver a pedalear, a sumar nuevos recuerdos sobre la bici. «Mi padre [Alberto Faricle] se ilusionó bastante cuando se lo dije», asegura. No es para menos.

Esta catalana, que llegó a Soria con su familia cuando tenía nueve años, estuvo corriendo hasta los 17. A sus 28, nunca ha acompañado a su padre en una cita que cumplirá el 19 de mayo su octava edición y que, en su honor, está dedicada este año a las mujeres ciclistas.

«Con cinco años empecé a correr mis primeras carreras. ¡Incluso ganaba alguna! Y ya mi padre se emocionó», cuenta Miryam. En su Badalona natal, los Faricle despuntaron en la bicicleta. Una Zeus 2000 que compró el abuelo de Miryam fue el detonante. Uno de los hermanos, Javier, fue ciclista destacado del pelotón aficionado. Alberto, su padre, siguió siempre vinculado a la disciplina y se trajo su afición a Soria. ¿Cómo? «Chaladuras de mis padres», bromea Miryam. El cómo llegaron es curioso: «Fue a raíz de un programa de la tele, España Directo, en el que salió un anuncio de que necesitaban familias con hijos para que no cerraran las escuelas de los pueblos en Soria. Mis padres estaban cansados de vivir en la ciudad, vieron la oportunidad y se fueron». Llegaron a Abejar cuando ella tenía nueve años y había cambiado la bici por el patinaje artístico. «En Soria no había patinaje y yo me quedaba en casa aburrida y no quería hacer nada. Entonces a mi padre se le ocurrió meterme en el ciclismo más a fondo». Y acertó.

Empezó corriendo con los colores del Muskaria de Tudela, equipo en el que su padre había militado en su juventud gracias a que su familia descendía de la localidad navarra. «Empecé a competir primero con chicos porque era la única chica», relata Miryam. Del 2001 al 2003, con 11,12 y 13 años, ya se había labrado un hueco en el pelotón, entonces mixto, y formó parte de la selección navarra en su categoría. Sin equipo en Soria, el siguiente paso lo dio con el Durango de Vizcaya, equipo en el que por entonces militaba Joane Somarriba, ganadora de tres ediciones del Tour de Francia,dos del Giro de Italia y del Campeonato del Mundo Contrarreloj.

En categoría juvenil, ya con 16 años, fichó por el palentino Construcciones Consacavi de Venta de Baños, equipo con el que comenzó a competir solo con mujeres. «Al principio fue bastante duro porque yo nunca había competido así, no había entrenado así…». Hasta el momento había entrenado siempre con su padre, aprovechando que también le gustaba el ciclismo, pero en Vizcaya y Palencia encontró una estructura más profesional. Y se recorrió «media España» bajo la figura de la gregaria. «No ganaba carreras porque era un apoyo, pero siempre intentaba estar delante », advierte. Entonces, asegura, «digamos que llegué a pensar que podía llegar más alto».

No obstante, el equipo terminó por disolverse y ella se quedó en Soria. «Mi padre tenía intenciones de formar un equipo ciclista de chicos y yo me quedé ahí. No competía, porque no podía con ellos, pero apoyaba a mi padre en eso, como un manager más», cuenta.

Fue la época del Soria ni te la imaginas, ese equipo juvenil y cadete del que Alberto Faricle fue director y el último de esas características que ha habido en Soria previo al sénior E.Leclerc Cicling Team que nació el año pasado.

Un día decidieron acudir a una cicloturista que se organizó en un pueblo de Soria. «Cuando estábamos dando la vuelta, los chicos se picaron y se fueron hacia delante. Yo iba a mi ritmo y en una de estas tenía un motorista delante de los que controlan el circuito. El hombre giró, se cruzó en la carretera y a mí, que estaba bajando, no me dio tiempo a reaccionar y me lo comí». Entonces se despidió del ciclismo. Aunque lo que parecía un adiós ha acabado siendo un hasta luego.

El fin de semana del 18 al 19 de mayo, en una cita benéfica que donará un euro por participante a la asociación contra la violencia de género contra las mujeres, deportistas de la talla de la campeona del mundo Dori Ruano o la campeona de España de BTT Sandra Santanyes partirán con sus bicicletas clásicas de Abejar. Y Miryam también quiere formar parte del pelotón. «En cuanto se lo dije a mi padre, primero no se lo creía, pero luego ya buscamos una bici para mí y la verdad es que tengo bastante ilusión por ir». El exprofesional Celestino Prieto montó la bici en su taller de Vilanova i la Geltrú, una Alan de los años 80, y Miryam ya la tiene en casa. Con ella, solo hace falta cuadrar con el trabajo para liberar ese fin de semana de mayo. «Yo tengo ilusión por ir», dice. Tiene también hueco para crear nuevos recuerdos sobre dos ruedas.