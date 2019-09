El Numancia visitará mañana el campo del Extremadura, último escenario donde el conjunto soriano ha firmado una victoria a domicilio. El dato se remonta a febrero del presente año, en la jornada número 27 de una temporada en la que únicamente venció en ese desplazamiento. Ocho salidas después, siete del curso precedente y una del actual, el conjunto soriano intentará acabar con uno de sus recurrentes males, la dificultad que encuentra para imponerse como equipo visitante. No es una situación coyuntural, del anterior ejercicio, sino que adquiere tintes estructurales porque en las últimas campañas se ha venido repitiendo el problema de fondo, no ganar lejos de Soria para complementar su, por el contrario, mejor trayectoria en Los Pajaritos. De los números conseguidos como visitante depende mucho la localización final del equipo en la clasificación. En su mejor año con Jagoba Arrasate, no destacó como uno de los conjuntos con mejores resultados a domicilio, pero le sirvió para complementar una muy buena trayectoria en casa. Apartir de una base de puntos en Los Pajaritos, el equipo alcanzó los suficientes fuera para meterse en la promoción de ascenso.



Durante el pasado curso, con López Garai, el Numancia registró una victoria exclusivamente, curiosamente en el Francisco de la Hera en Almendralejo rompiendo también una racha de varios meses sin ganar en una salida. La anterior la firmó en la fase de ascenso en junio de 2018 ante el Zaragoza y en la liga regular en abril de 2018 en Alcorcón. Esa campaña con Arrasate computó tres victorias a domicilio, en Lugo, Valladolid y Alcorcón, mientras que una campaña antes venció en dos salidas, frente al Mirandés en enero de 2017 y ante el Elche en abril de ese mismo año. Los datos alertan de las complicaciones que encuentra el conjunto rojillo para imponerse cada vez que emprende un viaje. También es cierto que sus oponentes no lo tienen fácil para superarle porque el número de empates, en más de una campaña, supera a las derrotas recibidas.



El Numancia de Luis Carrión encara esta semana su segunda salida. En el primero de sus desplazamientos, el conjunto soriano salió derrotado del Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Lo vivido con anterioridad no siempre debe repetirse en las siguientes temporadas. En la presente, todavía no ha encadenado los partidos suficientes para conocer si encuentra una respuesta adecuada al mal que arrastra de las anteriores campañas. Todavía es pronto para saber si puede romper la racha de ocho salidas consecutivas sin ganar, aunque no todas sean bajo la responsabilidad del nuevo cuerpo técnico. Cuanto antes acabe con el posible debate, mejor. La victoria en Almendralejo, además de romper con la estadística creciente de partidos sin ganar, daría continuidad a la victoria del pasado fin de semana, afianzando más el recién estrenado proyecto y el trabajo realizado desde su inicio. Los buenos resultados dan confianza y eso necesita el grupo de Carrión tras un arranque inquietante con dos derrotas consecutivas. Una vez conseguida la primera victoria, los objetivos son evidentes para encontrar una regularidad favorable.

Entrenamiento

El equipo numantino dedicó ayer la sesión de entrenamiento a la recuperación con vistas a la última jornada de preparación con la que se ejercitará hoy, 10.30 horas, antes de emprender viaje a Almendralejo, 12.30. El técnico rojillo tiene a todos sus jugadores disponibles en condiciones de pelear por una plaza en la convocatoria de 18 citados. Con Iván Calero ya en condiciones y entrenando con sus compañeros, solo Albiach, Zlatanovic y Admonio Vicente son baja para el partido de mañana frente al Extremadura, 20.00 horas. El técnico deberá descartar a varios de sus efectivos para armar un equipo de continuidad tras cosechar la primera victoria.