Un delantero tanque

El C.D. Numancia sigue dando pasos de cara a la próxima temporada y ayer anunciaba el fichaje de Jordi Sánchez, un delantero de 23 años que procede del Valencia Mestalla de Segunda División B y que se caracteriza por su poderío físico y su potencia. Uno de esos delanteros ‘tanque’ que llega para reforzar la línea ofensiva una vez confirmada la no continuidad de Manu del Moral en la disciplina rojilla. El catalán se ha comprometido con los sorianos para las siguientes tres campañas.

Jordi Sánchez (11 de noviembre de 1994) es la segunda incorporación numantina para el ejercicio 2018-2019 después de la del defensa central Atienza. El nuevo atacante rojillo tiene 23 años y nació en Barcelona, es delantero y procede del Valencia Mestalla. En el filial valencianista ha jugado las dos últimas temporadas, completando 66 partidos y marcando 17 goles. En la última campaña, además de ser el capitán del equipo, ha sido titular indiscutible primero para Luboslav Penev y luego para Miguel Grau marcando una decena de goles en la treintena de encuentros disputados.

Formado en la cantera del Badalona, con 19 años recaló en la cantera valencianista. En su primera experiencia con la zamarra del filial valencianista fue uno de los protagonistas de una temporada histórica en la que el Valencia Mestalla jugó el play off de ascenso a Segunda División. Los valencianistas se quedaban a un paso de subir a la categoría de plata, aunque finalmente fue el Albacete el que dio el salto de categoría. Jordi Sánchez alternó la titularidad en la punta del ataque con Rafa Mir.

En lo que se refiere a sus características como delantero, Jordi Sánchez destaca por su potencia en el juego, especialmente en el aéreo con su 1,90 de estatura. Desde Valencia aseguran que es un jugador «muy correoso» y que no deja de luchar a lo largo de todo el tiempo que está sobre el terreno de juego. Jordi Sánchez ha disputado esta temporada 32 partidos con el Valencia Mestalla (27 como titular), anotando 10 goles. Esta cifra hace que fuera el séptimo máximo goleador del grupo III de Segunda B. El fichaje numantino ha disputado 72 partidos en la categoría de bronce del fútbol español durante 4 temporadas, entre Badalona y Valencia Mestalla, anotando 17 goles. Ahora con su llegada al Numancia da el salto al fútbol profesional.

Reencuentro con Grego

Jordi Sánchez llegará a Soria en las próximas semanas y cuanto aterrice en el Numancia en el vestuario de Los Pajaritos se encontrará con un viejo conocido como es Grego. Ambos coincidieron hace dos campañas en las filas del Valencia Mestalla que estuvo muy cerca de subir a Segunda División al disputar el play off de ascenso. Grego conoce a la perfección las cualidades del que será su compañero de equipo y señalaba que «es un buen delantero y una gran persona». El murciano profundizaba en las características de Jordi Sánchez y apuntaba que «por su físico es un delantero que las pelea todas y que no elude la lucha con los defensas. Es un delantero de área que va muy bien de cabeza. Jordi es un futbolista que tiene mucha fuerza y que le puede dar muchas cosas al Numancia la próxima temporada». Grego tiene contrato en vigor con la entidad rojilla para la próxima temporada y de cara al futuro espera tener más protagonismo con los sorianos. «Para mí la temporada que acaba de finalizar no fue fácil. Pensaba que iba a tener más minutos, pero el míster decide».