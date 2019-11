«Dentro del sufrimiento que hay, he disfrutado»

Luis Carrión, entrenador del Numancia, compareció en la sala de prensa de Los Pajaritos con la satisfacción de la victoria, segunda consecutiva en casa. «Hay que ser humildes, trabajar y si logramos estos puntos es porque el equipo se deja todo. Ha sido un partido entretenido para el espectador y no tanto para los entrenadores, con dos equipos que han ido a ganar, he disfrutado dentro del sufrimiento que hay, tres puntos importantes porque este es un buen rival», expuso el técnico. «Mi impresión es que hemos salido con demasiado respecto al Albacete, en momentos estábamos atrás y en otros muy arriba, parecía un correcalles, estoy contento con la actitud de los chicos, luego hemos estado mejor, más en su campo, con balón y llegando», continuó. «Cuando ha llegado el gol hemos presionado arriba y me ha gustado», añadió. El técnico destgacó la defensa. «Partidazo de Carlos porque ante el equipo que más centra de la Liga, Escassi y él han estado muy bien», indicó. Buena disposición en la presión. «El jugador siempre intenta proteger y a veces la mejor forma es atacar, pero queremos robar balones, atacar y así ha sido la segunda parte», reconoció el técnico, nada alterado por la racha. «Soy una persona estable y no me voy arriba o abajo», dijo.

Ramis

El técnico del Albacete, Luis Miguel Ramis, indicó que el empate hubiera sido «justo». «Los últimos minutos son ajetreados fuera de casa y hay que cuidar los detalles, estaba el partido equilibrado y se ha vuelto loco al final a raíz del gol de ellos, creo que hubiera sido justo el empate, sobre todo viendo nuestra primera parte, cada vez que teníamos el balón y lo trabajábamos como sabíamos, les hacíamos daño con los centros. En la segunda mitad hemos estado menos equilibrados que en la primera, al final una acción en un detalle ha caído para ellos», analizó. Sobre los cambios apuntó: «Manu estaba cansado en la primera parte por el ritmo, aún con el esfuerzo no estaba apareciendo en la segunda. Hemos tenido algo más de velocidad a la espalda con Acuña». El gol llegó en una acción de estrategia que «ha caído de su lado y no bien defendida por nosotros. Hemos hecho un empuje al final para empatar, el equipo ha derrochado energía y no ha podido ser. En esas acciones posicionales y puntuales es importante fijar bien la marca, más que la concentración, hay que estar vivos, el balón se nota donde cae y da la posibilidad de gol. Hemos hecho un partido defensivamente bueno y ofensivamente mejorable en la segunda parte», comentó.