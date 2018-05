«La mejor noticia es que jugamos la jornada 40 y dependemos de nosotros mismos y lo hacemos aquí, con nuestra gente, en un sitio donde hemos hecho muy bien las cosa, pero sabiendo lo que tenemos enfrente, vamos a ser optimistas para conseguir tres puntos que pueden ser vitales». Con este argumento inició ayer Jagoba Arrasate el repaso de la actualidad de su equipo, que se centra en el enfrentamiento con el Osasuna, «llamadlo final o como queráis», un partido en el que «no se decidirá todo, pero aclarará muchas cosas», reconoció el técnico del CD Numancia.

Después de dos derrotas consecutivas, frente al Valladolid y al Lorca, el técnico rojillo ve bien al equipo ante la decisiva cita de mañana. «Hemos entrenado bien y es verdad que hemos agotado un par de comodines que teníamos. En cuanto a opciones estamos peor que hace un par de semanas, sí, pero mejor que hace dos meses y mucho mejor que hace un año que no estábamos ni salvados. Nos jugamos mucho, la posibilidad de tener luego la posibilidad de subir a Primera división, valga la redundancia. No es comparable a nada. Eso se tiene que ver. Visualizo una gran entrada, una afición que nos apoyará muchísimo y un equipo que estará a la altura», explicó.

Con tres jornadas por delante, el margen de error es inexistente. El partido frente al club navarro definirá las opciones de uno u otro para las dos siguientes citas. «Jugamos en casa frente a un rival directo, es un partido vital. Será un partido complicado frente a un equipo que llega después de dos victorias consecutivas y con números de ascenso en sus desplazamientos. Será un rival difícil, pero que si lo ganamos lo dejamos casi fuera de combate. Ganar supone más de tres puntos porque también está en juego el golaverage. El partido es importante porque si ganamos damos un paso muy grande», asumió.

Desde el club se ha trabajado en las últimas citas de Los Pajaritos para que el campo se llene de aficionados numantinos. Circunstancia que no pasa desapercibida para Arrasate. «Tenemos la suerte de estar en una profesión donde se puede movilizar a la gente, donde se puede jugar con su ilusión, somos el motor de mucha gente. El domingo se verá una gran entrada. El jugador prefiere ese tipo de ambientes aunque haya tensión y cosas en juego. Será una fiesta del fútbol y que lo sea de nuestro lado. En ese sentido, prefiero que el campo esté lleno a medio vacío», sostuvo el técnico, que espera desterrar la versión de Lorca. «Quiero a mi equipo que esté a la altura. Todo se reduce a eso. Por aquí han pasado grandes equipos y los hemos doblegado. Me centro en nosotros, estar a la altura. En Lorca el equipo lo intentó, tuvimos un día malo y cometimos errores. En este tipo de partidos los detalles marcarán mucho y espero al mejor Numancia apoyado en su afición por lo que me centro más en lo que podemos hacer nosotros», declaró.

Respecto a las probabilidades de entrar entre los seis primeros, Arrasate asume que es uno de los equipos que desde el inicio ha estado observado con diferencia. «Me parece normal. Durante todo el año, si la gente tiene que descartar a alguien, ha señalado al Numancia. Somos los convidados de piedra u otros tienen más plantilla o cosas así. Nosotros nos centramos en lo nuestro. Si el domingo hacemos un buen partido y ganamos, tenemos muchas posibilidades de entrar en el play-off y solo pensamos en eso», subrayó el técnico.

El entrenador reconoció que el partido frente al Valladolid sirvió de aprendizaje para lo que puede presentarse ante el Osasuna. «Lo ideal es hacer un partido bueno y ponerse por delante ya que facilita mucho las cosas. Hay que hacer muchas cosas bien para ganar a Osasuna, como ser sólidos. Tenemos que estar preparados para todo. Si el partido es cerrado como el día del Valladolid, también nos sirvió como aprendizaje de cara a movernos bien porque facilidades no nos darán. Me preocupa su solidez y oficio. Vienen de dos victorias seguidas y es un club llamado a estar en esta situación. Todavía está a tiempo y es un rival muy peligroso», comentó Arrasate, que espera un partido físico. «Los partidos de Osasuna suelen ser así fuera de casa. Por eso es importante imponer nuestro estilo. No será fácil que tengamos espacio para correr, que podamos jugar a pocos toques, que dominemos, vamos a intentar hacerlo. Creo que no será así por lo que nos debemos manejar en ese otro tipo de partido y no cometer errores. El día del Valladolid cometimos un error y perdimos el partido y este tipo de enfrentamientos se deciden por detalles», resumió el técnico, que dirigirá hoy el último entrenamiento del equipo antes del partido de mañana, 16.00 horas.

Desterrar la ansiedad

«Cuando tienes la posibilidad de ganar y meterte en el play-off la ansiedad la tienes que dejar a un lado o el estrés. Tenemos que poner más el foco en la ambición y en la ilusión porque hace un año a estas alturas fuimos a Mallorca y a Huesca, conseguimos un punto en cada salida y nos pusimos contentos. Esto es otra cosa, tenemos que estar contentos e ilusionados sabiendo que hemos llegado hasta aquí por méritos propios y que tenemos que intentarlo. Tampoco es cuestión de decir que no pasa nada si no ganamos. Vamos a poner todo de nuestra parte para ganar, pero el objetivo y la mochila que llevamos no tiene nada que ver con lo del pasado año», recordó Arrasate.

La visita de Osasuna pone al descubierto el tiempo que ha transcurrido desde que el Numancia consiguió ganar por última vez al club navarro. Desde 2001 no le derrota aunque no se han enfrentado regularmente desde ese año. «Ojalá rompamos la racha. Todos los años se rompen. No le hago mucho caso a eso. Ysí a preparar el partido bien y a cómo podemos ganar al Osasuna, un equipo muy sólido fuera de casa donde ha recibido muy pocos goles. Igual no tiene una propuesta tan atractiva como otros, pero es un equipo sólido, que sabe a lo que juega y luego arriba tiene jugadores de talento y que con poco te pueden hacer gol. Tenemos que imponer nuestro estilo», anunció.