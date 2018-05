En una temporada en la que el Numancia no ha ofrecido su mejor versión a domicilio ni ha conseguido unos números destacados en su condición de equipo visitante, el viaje mañana a Lorca, después de la derrota del pasado sábado ante el Valladolid en Soria, adquiere un mayor interés por la necesidad de alcanzar un buen resultado que le permita recuperarse del último revés, justo antes de la visita del Osasuna. El equipo navarro afronta dos compromisos seguidos que le pueden meter en la promoción o, todo lo contrario, apearle de cualquier posibilidad de manera definitiva. Este fin de semana recibe al Real Oviedo y el siguiente visita Los Pajaritos. La pugna con el equipo soriano está abierta y es directa. Por este motivo, el Numancia necesita no verse amenazado, más si cabe, con un resultado adverso en Lorca. La dependencia de ganar fuera es de primera exigencia para seguir dependiendo de sí mismo y contar con un pequeño margen de seguridad para lo que viene en las siguientes citas.

Con tres victorias en 19 partidos disputados como visitante, completados con nueve empates y siete derrotas, el grupo de Jagoba Arrasate se presenta mañana en Lorca con la necesidad de reforzar su posición con un buen resultado. Aún depende de sí mismo, pero la amenaza de caer de su actual posición de privilegio es muy real. Los antecedentes no acompañan al conjunto soriano, que ha completado una magnífica trayectoria en Los Pajaritos con 43 puntos, más de dos terceras partes de los 61 con los que se acomoda en la quinta posición. Los 18 sumados en sus desplazamientos le complementan para optar a la promoción, pero en algunos momentos de la temporada esos resultados no han sido suficientes para entrar en el selecto club de los seis primeros. La dependencia de ganar fuera se hace en estos momentos más necesaria. Hasta la victoria en Alcorcón, la última de las tres que registra, encadenó ocho desplazamientos sin ganar desde que lo hiciera en Valladolid a principios del mes de diciembre. Antes había ganado en Lugo en noviembre. La alternancia de empates, que con las victorias en casa combinaba la media inglesa le sirvió para estar entre los primeros hasta mitad de temporada. Posteriormente, las derrotas y los empates a domicilio le alejaron de los seis primeros puestos hasta esta última racha en la que ha encadenado cinco semanas consecutivas sin perder con cuatro victorias, una de ellas fuera de Soria, Alcorcón, además de un empate en Tarragona, y tres victorias más en Los Pajaritos (Córdoba, Lugo y Real Oviedo). La racha se agotó el sábado frente al Valladolid en Soria.

La necesidad de ganar fuera resulta determinante para este final de la campaña. Más que nunca necesita un buen resultado. Cuatro jornadas por delante, cuatro finales, dos en casa y dos a domicilio donde el equipo no ha encontrado la comodidad con la que se ha movido en Los Pajaritos. Frente al Lorca no se decide la temporada, pero se puede dar un paso muy importante en el objetivo de la promoción. El rival ha consumado su descenso pero tampoco debe ser la única referencia para afrontar un enfrentamiento en el que el Numancia tiene mucho que ganar y bastante que perder. El conjunto murciano ya no tiene nada en juego, pero infravalorarlo sería un auténtico error.

Guillermo, ausente

La ausencia más destacada de la sesión de ayer de entrenamiento del CDNumancia la protagonizó Guillermo Fernández debido a un proceso febril. El delantero bilbaíno se ejercitó ayer y hoy se espera la evolución para saber si puede viajar a Lorca, desplazamiento que empendrá la expedición numantina hoy a la finalización de la última sesión, a puerta cerrada a partir de las 11.00 horas. Durante el entrenamiento de ayer se pudo observar la presencia de Julio Álvarez, que ha completado varias sesiones con sus compañeros, y a Adrián Ripa, con el alta médica, que está a disposición del técnico para los próximos compromisos del equipo.

Sanciones

El Comité de Competición comunicó ayer los acuerdos adoptados después de su reunión semanal y publicó la lista de sancionados en la que se incluye con un partido de sanción a Unai Elgezabal por acumulación de amonestaciones, cinco tras la tarjeta amarilla que le mostró el colegiado manchego Día de Mera el pasado sábado, y con dos al preparador físico del Numancia, Sergi Pérez por su expulsión ante el Real Valladolid. El Comité de Competicíon fundamenta esta sanción por la infracción del artículo 120 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, «protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre

que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes». En los acuerdos de Competición también se recoge la sanción de tres partidos a Juan Pedro Pina del Lorca, que se perderá el enfrentamiento de mañana. El Numancia sigue con seis jugadores apercibidos de sanción, que se perderían la siguiente jornada en caso de ser amonestados.