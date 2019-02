Deportistas de nota

Ya hace unas cuantas semanas que se acabaron las vacaciones de Navidad, el turrón y los excesos, si los hubo. La visita de los Reyes Magos ya parece lejana y los estudiantes han cambiado el papel de regalo por los apuntes. En plena época de exámenes ha comenzado una carrera contrarreloj para dominar el temario en la que algunos jóvenes compiten por partida doble. «Organización», contesta Ander Vidorreta sin pensarlo. Este soriano de la cantera del Numancia, titular en el centro del campo del filial, estudia cuarto de Fisioterapia y no duda cuando tiene que dar la clave para compatibilizar sus estudios universitarios y su pasión por el fútbol, que en la práctica casi -o sin el casi- computa como un trabajo. Ahora, ultima sus exámenes en plena lucha por mantener la cuarta plaza que da acceso al play-off de ascenso a Segunda B.

«Si por ejemplo tengo examen práctico sí que intento cambiarlo con mis compañeros para que no me coincida. Pero hay veces que no puedo y me pierdo entrenamientos o algún partido. El entrenador lo entiende. Pero para mí los estudios han sido lo primero y es algo que va a seguir así». Explica con ello que pueden acceder a la carrera como deportistas de élite, aunque ahí se terminan las ventajas en este sentido.

Seguro en sus palabras, Vidorreta explica que trabaja para llegar al primer equipo. Entrena cuatro o cinco días por semana más el partido y lleva la carrera al día. Sabe que de ello depende su futuro y se muestra agradecido. «Yo he tenido suerte porque tenía una carrera que me gustaba y que estaba aquí y además podía seguir con el fútbol, que es lo que más me gusta». Su caso, el de un joven soriano que quiere y puede apostar por su tierra, no es el único en Soria. Y aunque hay otros muchos que buscan su futuro lejos de la provincia, en las diferentes disciplinas que tienen su hueco en Soria pueden encontrarse bastantes ejemplos de deportistas que han hecho el camino inverso.

«Quería hacer Fisioterapia y mi entrenador me habló del CAEP, me dijo que estaba muy bien y que conocía a los entrenadores, así que me vine». Tampoco se lo pensó en exceso Carmen Montava antes de salir de Logroño. Ahora en tercero de carrera -la rama de la salud es una opción recurrente en el mundo deportivo-, llegó hace tres años a Soria y ahora forma parte del recién creado Club Atletismo Las Celtíberas, el único formado por mujeres. Con entrenamientos programados cada tarde, la joven atleta de 20 años que ahora compite en combinadas asegura que «no se hace pesado» porque es lo que quiere hacer y lo que le apetece es entrenar. La clave, de nuevo, la gestión del tiempo. Aunque no niega que aún con ello «luego te agobias y empiezas que si no te da tiempo o no vas a llegar a poder estudiar este examen o el otro». En su caso, advierte, «si no invirtiera el tiempo en el atletismo, haría otra cosa».



PLANIFICACIÓN

Y es que aunque los cuatro deportistas que componen este reportaje se muestran convencidos de que su preparación, en este caso universitaria, será clave en su futuro, no todas las personas afrontan el estudio de la misma manera. Javier Izquierdo es el segundo líbero del Río Duero. A sus 19 años estudia su segundo año de Administración y Dirección de Empresas en Soria y lo compatibiliza con su comparecencia en la máxima categoría del voleibol español. «Este año he dejado de matricularme dos, porque tener siete asignaturas para mí supone mucho esfuerzo. Y no es inalcanzable, pero sí muy sacrificado. Así que planifico una carrera, en vez de para cuatro años, para cinco». Este zaragozano que con 17 se marchó a Canarias para cumplir su sueño lleva dos cursos ligado a la disciplina celeste. «Es complicado porque al final entrenas todos los días y el fin de semana, si jugamos el sábado aquí, hay que entrenar por la mañana y se juega por la tarde. Y si es viaje es peor, porque estas todo el día fuera. Te pegas la paliza del bus, jugar y luego volver. Así que aprovecho mucho los domingos y las horas muertas, sobre todo con planificación. Muchos amigos hasta el último mes no hacen nada y yo tengo que estudiar bastante desde el principio y prepararme todo para que en la época de exámenes esté con lo máximo adelantado. Porque tenga examen o no, no puedo faltar a entrenar», asegura.

Y pone sobre la mesa el propio cansancio físico, que hace casi imposible mantener la cabeza a una distancia prudencial sobre los apuntes. «Siempre, como todos, los últimos días metes muchas más horas, pero con lo que entreno físicamente no puedo, estoy muy cansado y mi cuerpo necesita dormir».

futuro «incierto»

El objetivo es «asegurar el futuro», apunta Izquierdo. Un futuro que es «incierto» en un sector en el que la profesionalidad queda al alcance de unos pocos. «Este es el deporte que me ilusiona, que me gusta, por el que trabajo y en el que quiero seguir creciendo, pero de cara a la vida profesional lo veo muy, muy complicado por no decir imposible vivir de ello. Por eso tengo que hacer una carrera y tengo que tener unos estudios para poder salir adelante el día de mañana, porque en el deporte ahora como está, y el voleibol en concreto, es muy difícil». Y habla desde una primera división española en la que la remuneración es «bastante, bastante baja», sin entrar en detalles.

Es por eso que, como dice Jorge del Valle, lateral derecho del Balonmano Soria, «es complicado dedicarse solo al balonmano hasta para la gente de División de Honor y el que se dedica de manera profesional se va a Francia o Alemania, se busca la vida fuera». En las categorías que van después, como la Primera en la que se inscriben los sorianos, la tercera división, la situación se repite: «Tenemos siete u ocho compañeros en la universidad, otro está estudiando un máster, otro unas oposiciones, hay varios trabajando… Aquí no hay nadie que esté solo con el balonmano». Los recursos, en este caso, son todavía más limitados. No obstante, el club proporciona alojamiento y comida a los jugadores que son de fuera y residen en Soria.

Con 23 años, Del Valle llegó hace dos a Soria y después de haber estudiado TAFAD en Zaragoza, su ciudad natal, empezó en la capital del Duero la carrera de Fisioterapia. Lo suyo para compatibilizar es «el control» y hace malabares para ir a Zaragoza a ver a la familia algún fin de semana o bajar a Valencia a ver a su novia. «Ese es el poco tiempo que puedo sacar. Entre semana es imposible». Entrena cuatro días a unas tres horas cada vez, más el partido. Y la carrera, dice, la lleva «mejor de lo que esperaba». Como el resto de los deportistas entrevistados, mientras avanza en su camino y su preparación disfruta con su deporte, en este caso enrolado en una disciplina amarilla que apunta a lo más alto de la tabla.