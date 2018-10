Después de dos victorias consecutivas en Soria y un empate previo en Pamplona en la anterior salida, la derrota en Canarias se entiende como un frenazo a la trayectoria del Numancia, que la había enderezado con tres resultados favorables para situarse en una posición más cómoda en mitad de la tabla. La racha de partidos sin perder se rompe con una goleada y repite un marcador adverso un mes después de haber caído de manera clara en Los Pajaritos frente al Almería. Sus tres siguientes compromisos los había saldado con un empate en Pamplona y las dos victorias consecutivas en casa frente al Extremadura y al Real Zaragoza, que habían reconducido la situación superando el varapalo frente al conjunto almeriense. Tres partidos sin conocer la derrota y sin encajar un gol. Frente a la Unión Deportiva Las Palmas encajó tres, no anotó ninguno y por ahí comenzó la debacle del último partido. Cuando ha dejado de realizar los principios en los que ha basado sus resultados favorables, ha cedido en el marcador y en el resultado final.

En tierras canarias, el derrumbe se generó muy pronto. En el primer minuto de juego. Una acción a balón parado definió el resto del enfrentamiento. El Numancia arrancó casi el partido con la desventaja de un gol. A partir de ahí, todo se convirtió en una cuesta arriba sin soluciones. Y menos cuando se amplió la diferencia en otra jugada a balón parado, muy similar a la del primer gol, en la que la fractura dejó en evidencia la distancia entre ambos conjuntos. El grupo de Aritz López Garai se vio superado por completo y su reacción no encontró vías para poner en grandes apuros a la retaguardia y al portero rival. Ni en la estrategia o el balón parado, el arma más recurrente de este Numancia para hacer gol, ni con las acciones combinativas resultantes del juego, una suerte que se le resiste desde comienzos de septiembre. Una carencia que limita mucho las posibilidades y que se ha paliado hasta la fecha con goles en acciones de estrategia o a balón parado. No siempre el recurso llega para solucionar la situación como se observó en Canarias donde ni una cosa ni la otra solventaron o ayudaron a mejorar una coyuntura que se torció desde el primer minuto.

En las tres últimas jornadas, el Numancia dejó su portería a cero. Este fundamento le ha valido para asegurarse buena parte de los 13 puntos que registra en la clasificación, un total de diez. Los otros tres los ha conseguido gracias a los empates frente al Córdoba, Cádiz y Sporting, pero siempre encajando algún tanto. En esos casos, la reacción en la portería contraria le valió para no perder. Frente a los canarios, se quedó seco en ese apartado sin opciones de neutralizar la desventaja. Una derrota que llega lejos de Soria donde el Numancia no se ha impuesto todavía. La carencia de un buen resultado lejos de su mejor escenario, Los Pajaritos, comienza a condicionar al equipo, que tiene una nueva reválida el próximo lunes en la segunda salida consecutiva, en este caso en Málaga. El líder recibe en su feudo a un conjunto necesitado de revertir una dinámica poco favorable como visitante. No gana lejos de Soria desde la eliminatoria con el Zaragoza. Sí ha conseguido tres empates, pero no se ha impuesto en ninguno de sus enfrentamientos como visitantes. Esta estadística se amplía mucho más si nos atenemos a los enfrentamientos en la fase regular. Para el Numancia aumenta la necesidad de ganar lejos de Soria para corregir los posibles desajustes venideros en casa y los que ya se han producido.

En medio de todo

El Numancia se encuentra en medio de todo. Superadas las diez primeras jornadas de la competición, el equipo soriano se clasifica en mitad de la tabla con los 13 puntos cosechados hasta la fecha. Por arriba, la promoción de ascenso se encuentra a dos puntos, un partido de distancia aunque con una buena cantidad de aspirantes a la plaza más cercana del play-off, la sexta, rondando por el mismo premio. Los puestos de ascenso o los más cercanos de la promoción a los dos primeros se encuentran más alejados. El líder, el Málaga, próximo rival de los numantinos se distancia hasta los nueve puntos. Apartir de ahí, se estrecha la diferencia, pero todavía es amplia para el grupo de Aritz López Garai. El segundo clasificado, el Alcorcón suma 21 puntos, ocho más que los rojillos. El tercero es el Granada con 20 puntos, el cuarto el Deportivo con 19 y el quinto la Unión Deportiva Las Palmas con 18.

Desde su posición a mitad de tabla, el Numancia mira hacia la zona baja de la clasificación con una distancia de un partido. Sin sumar en la última jornada, su situación no ha empeorado demasiado, pero ha perdido una oportunidad para alejarse un poco más de la zona de peligro. No puede dejar de mirar hacia ese lado de la competición y más cuando el próximo lunes visita el campo de uno de los conjuntos más sólidos de la competición.