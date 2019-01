Derik se gana el puesto

Derik Osede se ha ganado el puesto en el once del C.D. Numancia y, después de los partidos ante el Reus y el Córdoba, tiene la confianza de López Garai para continuar en el equipo que el sábado salte al Martínez Valero para medirse al Elche. El madrileño, que llegaba a Soria en diciembre al estar sin compromiso contractual, reconoce que puede mejorar su rendimiento en el centro de la zaga. Derik destaca el papel de los rojillos en la victoria del pasado fin de semana y ya piensa en el choque en tierras ilicitanas con el único objetivo de conseguir el primer triunfo a domicilio.

«Estoy contento con mi rendimiento personal pero soy una persona ambiciosa y puedo dar mucho más para ayudar al equipo», comentaba el futbolista a la finalización del entreno de ayer. Si a nivel personal está satisfecho en lo colectivo indica que «como equipo estamos compitiendo bien, aunque en momentos puntuales nos relajamos y nos falta concentración y hemos sido castigados». Derik también se refería a su aclimatación en la ciudad y en el Numancia y apuntaba que «el vestuario me lo ha puesto fácil porque me acogió muy bien».

El central echaba la mirada atrás y valoraba los tres puntos del pasado sábado ante el Córdoba. «Es una victoria muy importante y que nos dará mucha confianza de cara al futuro», señalaba el jugador, quien añadía que «en la segunda parte salimos fríos pero finalmente aguantamos el marcador».

Derik insistía sobre esos primeros minutos de la segunda mitad y afirmaba que «ellos salieron muy intensos y creo que nosotros no afrontamos la reanudación al mismo nivel de intensidad. Cierto es que con el segundo gol del Córdoba defendimos más juntos y estuvimos a la altura en un campo en el que era difícil jugar al fútbol». El defensor tiene muy claro que en ese tipo de escenarios como Los Pajaritos del sábado totalmente nevado lo que hay que ser es «prácticos». Y es que el piso estaba para pocas florituras y para arriesgar lo mínimo por lo apretado del marcador.

Los tres puntos ante los cordobeses cortaban una racha negativa del Numancia de cinco jornadas sin ganar. Ahora, los rojillos quieren más y en el Martínez Valero buscarán sumar la primera victoria a domicilio del curso. «Con nuestra filosofía iremos a por el triunfo y así estrenar el casillero de los desplazamientos. Tenemos toda la confianza de que vamos al ganar al Elche».

Sobre la importancia de superar a un conjunto ilicitano que también se encuentra en la zona baja de la tabla, Derik indicaba que «es un rival directo pero nosotros queremos ganar en todos los partidos». De ganar en el Martínez Valero, el Numancia se colocaría en la clasificación con 29 puntos y podría poner tierra de por medio con respecto a un descenso que marca el Extremadura con 21 puntos.

Diamanka es duda

Pape Diamanka sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros y en estos momentos es duda para el partido de este sábado en Elche. El senegalés no acaba de encontrar las mejores sensaciones en el tobillo y ayer se le vio por el anexo de Los Pajaritos ejercitándose con uno de los recuperadores del equipo. Habrá que ver cómo se encuentra hoy para saber si puede estar o no en el césped del Martínez Valero. Si finalmente es baja sería un importante contratiempo para López Garai a la hora de formar en el centro del campo. Una de las alternativas sería que Oyarzun abandonase la banda izquierda para actuar por dentro. El de San Sebastián ya jugó en esta posición en el partido que empataba el Numancia en Alcorcón. Fu e un encuentro en el que no estaba Diamanka por sanción y López Garai apostó por Oyarzun como centrocampista. La jugada le salió bien porque el donostiarra realizó un buen partido. En aquel compromiso en Santo Domingo tampoco estuvo Atienza por lo que Escassi actuó en el centro de la defensa. El centro del campo numantino lo formaron Kako, el mencionado Oyarzun y Fran Villalba. Habrá que ver cómo está Diamanka para valorar la opciones del cuerpo técnico para darle forma al centro del campo.