El Numancia juvenil seguirá una temporada más en la categoría de División de Honor después de asegurar ayer la permanencia a falta una jornada para el final del curso. A pesar de la derrota ante el Athletic de Bilbao, que en Soria se proclamaba con estos tres puntos campeón de Liga, los rojillos alcanzaban matemáticamente la salvación ya que el Hernani, su rival más directo y el único que le podía llevar al descenso, hincaba la rodilla en Vitoria. Los de Pablo Ayuso se desplazarán el próximo fin de semana a Getxo con los deberes hechos y con la tranquilidad de haber conseguido el objetivo marcado al inicio del campeonato.

Pero si los numantinos estaban satisfechos con la salvación, no lo estaban tanto con el partido que ayer se les escapó en la Ciudad Deportiva. Por los méritos de unos y otros lo más justo hubiera sido el empate y el reparto de puntos se hubiera dado de no ser por un error arbitral en el 1-2 al no apreciar como el delantero bilbaíno se llevaba el balón con la mano. Iba a ser la última jugada de un encuentro en el que el Numancia trató de tú a tú al ya campeón de Liga.

El Athletic de Bilbao, que hizo noche en el hotel Alfonso VIII y que se desplazó a Soria con el autobús del primer equipo, necesitaba los tres puntos ya que el miércoles la Real Sociedad había ganado y ponía cerco en el liderato de este grupo II. Los vascos no vinieron de turismo, aunque enfrente se encontraron con un Numancia muy motivado y que miraba a la cara al líder. La primera parte fue de color local, pero iba a ser el Athletic el que golpeara primero con un tanto del goleador Azcona.Los de Pablo Ayuso perdonaron con un disparo al travesaño de Duce y con un mano a mano de Medrano con el portero del que salió airoso el visitante. El premio para los rojillos llegaba en el tramo final de esta primera mitad con el tanto del empate materializado por Ferrer.

Ya en la segunda parte, el Athletic dio un paso al frente y pasó a tener más control de juego ante un Numancia que se mostraba firme en defensa. Fue un segundo periodo sin demasiadas ocasiones de gol y cuando parecía que el empate sería el resultado final llegaba la acción polémica del 1-2. No hubo tiempo para más, aunque sin lugar a dudas fue la derrota más dulce para los numantinos.

Derrota del San José

Ni dos minutos tardó en encarrilar el partido el Real Ávila ante un San José que arrancó repleto de dudas y que tardó en despertar. Era la defensa soriana un flan. Si apenas unos centímetros faltaron para que la cesión de Morales sobre José se convirtiera en el 2-0 en lo que hubiera sido el gol tonto de la jornada. Un disparo lejano de John sin peligro –minuto 6– era el único bagaje ofensivo del San José, que acarició el 1-1 en el 22. Había esperado su oportunidad el San José y la aprovechó. No fue una sorpresa que Marcos –minuto 59– lograra el empate. Todo lo contrario, fue la consecuencia de la falta de espíritu y personalidad de un equipo que no supo parar la arrancada del San José, que en la mejor jugada de los de Modrego, adornada con una asistencia de tacón de Chuspi para dejar a Marcos en el mano a mano con Chispi, igualaban el partido. Un penalti en contra hundía a los sorianos. Lo provocó De Mesa, derribado por Munilla en el lateral del área, y lo ejecutó sin dudar Rubén Ramiro. Reclamaría penalti el San José en el 90 por posible mano de Josito.