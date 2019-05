El derrumbe peligroso del Numancia

La actual situación del Numancia, a un punto y un puesto del descenso, no es flor de un día ni ha surgido de manera espontánea. El equipo soriano ha marcado en el último tramo liguero un derrumbe evidente, peligroso por las consecuencias ya sufridas, que no ha conseguido frenar pese al punto logrado el pasado domingo en Albacete. Una deriva de resultados que le ha dejado al borde del precipicio en el momento más determinante de la temporada y con escaso margen de recuperación. A falta de cinco jornadas para el cierre de la competición, el conjunto soriano se debate con varios rivales por la permanencia. Algo que hasta hace poco parecía complicado de darse, pero que le ha ocurrido por su falta de resultados favorables y de contundencia para solventar sus enfrentamientos precedentes.



El Numancia no gana un partido desde el pasado 30 de marzo cuando derrotó al Granada en Los Pajaritos. Cinco jornadas después sigue sin sumar tres puntos de un golpe por lo que ha cedido posiciones en la clasificación y el colchón de puntos de seguridad con el primer señalado para perder la categoría. Después de ganar en esa jornada, la 32, se encontraba a nueve puntos del descenso en el puesto decimocuarto. Tras el empate del pasado domingo ante el Albacete, ocupa la decimoctava posición con un solo punto de distancia con la zona roja. Un declive evidente al sumar dos puntos de quince en juego. La deriva es tan peligrosa que necesita un freno mayor que el de un empate aunque tenga asegurados tres puntos, en este tramo de cinco partidos, por medirse al Reus, fuera de la competición en la segunda parte del campeonato.



El derrumbe es todavía más evidente cuando se mira un poco más atrás en la competición. El conjunto soriano ha ganado dos partidos de los últimos once disputados. Este dato no se toma al azar porque la victoria anterior a la conseguida frenta al Granada es la que alcanzó en Almendralejo, la única como visitante, en la jornada 27. Al cerrar esa semana la competición, el Numancia ocupaba la duodécima posición, alejado once puntos del descenso y con diez por delante para mirar la promoción. Una situación equidistante entre los dos frentes abiertos. La mayor distancia con el peligro de una temporada en la que se había asomado a esa zona en momentos puntuales y con mucho recorrido por delante, con un margen de maniobra con el que ahora apenas cuenta. A partir de la victoria ante el Extremadura, dos empates (Tenerife y Mallorca) y dos derrotas (Sporting y Majadahonda) le llevaron al partido con el Granada y el declive progresivo hasta el momento actual. La suerte del equipo soriano es que sus rivales tampoco han aprovechado sus oportunidades para mejorar su situación aunque en la jornada precedente dejaron claras sus intenciones de pelear hasta el último suspiro.