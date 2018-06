El desenlace soñado

La noche del sábado se transformó en el desenlace liguero soñado y deseado para el Numancia. El colofón a una fase regular en la que ha coqueteado constantemente con los puestos de privilegio. No en vano se ha mantenido durante 27 semanas entre los seis primeros del campeonato y su peor clasificación no ha bajado del décimo puesto, siempre de la mitad hacia arriba en un campeonato caracterizado por su igualdad, su complejidad y dureza por la identidad de los contendientes y por lo extenso de su calendario. Una victoria obligada y necesaria frente a la Cultural Leonesa y una carambola favorable entre los aspirantes a la promoción le permitió al grupo de Jagoba Arrasate cerrar la liga como el sexto clasificado, dentro de la serie de promoción de ascenso y mirar, a partir de ahora, a un objetivo de una trascendencia enorme. Una plaza en Primera se disputa en dos semanas y el Numancia por primera vez en su historia opta al ascenso por la vía de las eliminatorias de promoción. Desde la campaña 2010-11 cuando se implantó esta fórmula en el sistema de competición de Segunda, no había logrado ni asomarse a esta posibilidad. Cuando más lejos aparecía esa opción por el momento sufrido durante el pasado mes de mayo con cuatro jornadas sin ganar (un punto de doce en juego), la reacción del equipo llegó en forma de victoria en el último partido y de clasificación para redondear una temporada para el recuerdo.

El objetivo de la permanencia, primero que se marca el club soriano cada verano, lo logró con holgura, con posibilidades de mirar hacia cotas más ambiciosas, el salto de calidad al que no había podido acercarse durante los años precedentes. Durante el presente ejercicio, su grado de fiabilidad en Los Pajaritos le ha permitido asentar su trayectoria con 47 puntos (15 victorias, dos empates y cuatro derrotas), convirtiéndose en el segundo mejor equipo como local, solo superado por el Sporting de Gijón con un punto más. Por el contrario, ha ofrecido cierta debilidad en los desplazamientos, con 18 puntos (tres victorias, nueve empates y nueve derrotas), lo que le ha supuesto unos vaivenes clasificatorios generando dudas sobre su continuidad entre los mejores de la competición. Mucha diferencia entre ambas versiones, la de visitante entre las menos destacadas de toda la categoría.

Alcanzado el horizonte de la permanencia virtual al cruzar el rubicón de los 50 puntos con un tramo del campeonato por disputarse, llegó a situarse después de ganar al Real Oviedo en la cuarta posición con un colchón de cinco puntos respecto al séptimo clasificado a falta de cinco jornadas para finalizar la fase regular. Las cuatro semanas posteriores, el Numancia sufrió la peor racha de resultados de la temporada, coincidiendo con la posibilidad de cerrar de manera definitiva su clasificación para la promoción de ascenso. Cuando más aliviado debía mostrarse por tener todo a favor, entró en una dinámica de malos resultados que pusieron en duda su clasificación sacándole de los seis primeros antes de afrontar la jornada definitiva. El factor de dependencia se había esfumado y lo que parecía una conquista lógica ya no era algo tan asequible. Debía mirar otros marcadores, además de reencontrarse con la victoria, para redondear una buena temporada. El salto de calidad llegó el sábado con el mejor de los desenlaces al ganar a la Cultural y perder el Cádiz lo que posibilitó ascender a la sexta plaza.

La temporada se ha redondeado con una clasificación meritoria para el recuerdo. Pero todavía no ha terminado. Ahora, todo es posible. Superado lo que se puede calificar como el peor tramo de la temporada, llega una eliminatoria complicada frente a un equipo que ha superado en las dos citas anteriores al grupo de Jagoba Arrasate. Sin ataduras por no presentarse como favorito ni obligado a un ascenso, pero tampoco ajeno a la repercusión que puede alcanzar el salto de categoría, en una eliminatoria de este tipo puede suceder cualquier cosa por lo que puede ser muy determinante el momento en el que se llega.

Alto riesgo

El partido del miércoles frente al Real Zaragoza ha sido declarado de alto riesgo por lo que las taquillas de Los Pajaritos no abrirán el miércoles y solo se podrán adquirir entradas hoy y mañana. El club abrirá las taquillas hoy a partir de las 1000 horas hasta las 19.30 en horario ininterrumpido. Mañana, los interesados podrán adquirir una entrada a partir de las 9.00 horas hasta las 19.30. El equipo, por su parte, prepara desde hoy el enfrentamiento con el conjunto aragonés. Sesión de entrenamiento a partir de las 10.30 horas en el anexo de Los Pajaritos y mañana, a puerta cerrada en el campo de Los Pajaritos. El partido, miércoles a las 20.30 horas.