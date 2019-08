Un despegue frustrante

Todo enfocado al primer asalto de la competición durante la pretemporada y las buenas sensaciones ganadas a lo largo de ese periodo se borran de un plumazo con una derrota que deja bien a las claras que lo trascendente llega con los puntos en juego. Lo anterior, vale para poco a efectos clasificatorios, sí sirve, y es de esperar, para afrontar una temporada que se presenta compleja y dura como siempre. En eso no cambia la categoría. El ejemplo de ayer lo advierte para el futuro.



El Numancia perdió en su estreno de la temporada 2019-20 frente a un reconocible, por corajudo y esforzado, Alcorcón, que sobrevivió a un penalti fallado por Guillermo antes de los diez minutos de juego, que aguantó varias acometidas numantinas durante la primera media hora de juego, siempre desde la estrategia y el balón parado, que aprovechó uno de los escasos fallos defensivos del grupo de Luis Carrión, en una acción desafortunada de Derik Osede a la hora de sacar jugado el balón, para superar al debutante Dani Barrio, y que defendió el gol sin apenas sufrir por ello. Una victoria cimentada en la supervivencia de la primera parte y del dominio de la segunda, en la que el Numancia no se aproximó al área del portero visitante hasta superada la primera media hora. En las escasas llegadas durante el tiempo de reacción tampoco lo puso en grandes apuros pese al despliegue del lateral derecho Sola, una de las mejores noticias para el conjunto soriano de cara a lo que se le presenta por delante. Otro de los que también destacó por encima del tono general fue Dani Barrio, protagonista con varias intervenciones de mérito y sin posibilidades, vendido, en la acción del gol de Dani Romera.



Al Numancia se le presentó la mejor oportunidad de todo el partido al inicio del partido con un penalti a favor. En una jugada de estrategia, en un saque de córner, Oyarzun buscó a Guillermo retrasado en el área grande para rematar y su tiro chocó con el brazo de Pomares. El colegiado no dudó ni un segundo y tampoco recurrió al estreno del VAR, que luego sí tuvo mayor protagonismo durante el partido para confirmar el gol visitante aunque el árbitro no pasó por el monitor para certificarlo. Valió la opinión de su compañero desde la sala de máquinas. El penalti lo lanzó Guillermo estrellando el balón en el larguero. Un primer detalle que alejó al conjunto soriano de un mejor estreno. Conocida la competición y la categoría, oportunidades de este calibre son necesarias de aprovechar para no condicionar el devenir del encuentro. El fallo marcó, sin embargo, el choque. No de manera inmediata porque el Numancia dominó durante varios minutos el balón y dispuso de más presencia en terreno rival. Sus mejores ocasiones llegaron siempre desde el balón parado. Alain Oyarzun midió al portero visitante en dos disparos muy bien ejecutados, pero ahí murió todo el potencial ofensivo rojillo. A la media hora de juego, el primer impulso y la vigorosa puesta en escena con el dominio del balón desde la salida con Gus Ledes como hombre señalado en esa faceta decayó de manera alarmante. El choque perdió ritmo, se adormiló y el Alcorcón lo agradeció.



La primera parte finalizó con un dominio local, no al estilo del inocuo del pasado curso, pero sí decadente, de más a menos, a medida que los minutos transcurrieron después, sobre todo, de la pausa para tomar líquidos y refrescar a los jugadores. A la vuelta de los vestuarios, el conjunto rival ofreció una cara bien diferente lo que cambió el partido. El Numancia no se reconoció tras el descanso. Sosa asumió desde los lanzamientos, ya de libre directo como desde su costado izquierdo, la bandera del ataque rival. El grupo de Carrión pasó a sufrir por no escapar del agobio visitante y solo un disparo de Oyarzun, previamente anulado por el colegiado aunque terminó en gol, ofreció un poco de oxígeno a un conjunto cada vez más acorralado en su área. La presión ejercida por el Alcorcón surtió el efecto a la hora de sacar un balón jugado desde la defensa. Derik perdió la pelota y Dani Romera no desperdició el trabajo de sus compañeros para batir a Dani Barrio. La celebración del gol tardó unos instantes por la certificación del tanto desde la sala de máquinas del VAR. Posición correcta y a jugar. La reacción del Numancia no llegó ni a tímida. Diez minutos después de encajar el gol, forzó la primera aproximación en forma de córner. Cada jugada a balón parado es una ocasión para el equipo soriano, que ha trabajado su puesta a punto. No encontró solución. El choque murió donde el Alcorcón quiso y vuelan los tres primeros puntos.