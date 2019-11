Detenidos los ex numantinos López Garai y Pichu Atienza por el amaño de partidos

La Policía Nacional detuvo ayer a los ex numantinos Aritz López Garai, Pichu Atienza y Jacobo Sanz en una segunda fase de la operación Oikos, una trama contra el presunto amaño en partidos de fútbol de Primera, Segunda y Tercera División. Parece ser que este nuevo caso podría estar relacionado con el partido Reus-Valladolid de la jornada 41 de la temporada 2016-17, que terminó 2-0 a favor de los catalanes. La investigación permanece abierta y ha sido declarada como secreta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca.

López Garai y Pichu Atienza llegaron al Numancia en junio de 2018 procedentes del Reus. El primero para tomar las riendas del banquillo rojillo y el segundo para reforzar el centro de la defensa. Ambos abandonaron la entidad soriana a la finalización de la pasada campaña. El club numantino desestimó la continuidad del técnico a pesar de que tenía un año más de contrato, mientras que Atienza se fue al Zaragoza por un traspaso del medio millón de euros. Por su parte, Jacobo Sanz fue portero del Numancia en el curso 2007-2008, el del último ascenso a Primera. Todavía se desconoce la supuesta implicación del guardameta en la trama, y si tiene vinculación con el supuesto amaño del encuentro entre el Reus y el Valladolid. En la actualidad se desempeña como entrenador de porteros en Kuwait.

De la documentación incautada en la sede del Huesca en el pasado mes de mayo, los investigadores descubrieron que el 4 de junio de 2017, el Huesca pagó a jugadores del Reus para que ganaran su partido contra el Valladolid. Entre ellos estaba López Garai, ex jugador del Huesca y que en aquella temporada 2016-2017 todavía era futbolista en activo antes de pasar a entrenar al Reus la campaña siguiente. Atienza también formaba parte de la plantilla del club tarraconense. En lo que atañe al Numancia, Gus Ledes no era jugador del Reus aquel ejercicio ya que por entonces militaba en el Celta B. Ledes llegaba al Reus en el curso 2017-2018 antes de recalar en las filas numantinas.

Ese partido, que finalmente ganó el Reus con goles de Silva y Benito, permitía al Huesca acceder a la última plaza de play off para su ascenso a Primera División. Pichu Atienza fue detenido ayer por mañana en su domicilio antes de que comenzara el entrenamiento del Zaragoza por presunta relación con el caso Oikos.

Entre los arrestados están, además de López Garai y Atienza, los ex directivos azulgranas Agustín Lasaosa y Juan Carlos Galindo (que ya fueron detenidos en la primera fase de la Oikos en mayo), así como el director financiero del club oscense Carlos Laguna. La lista también incluye al ex jugador del Huesca Íñigo López (que también fue arrestado en mayo); el administrador de la constructora oscense Pryobras que hizo obras de ampliación en el Alcoraz, Jesús Sanagustín; y el representante de futbolistas Rodrigo Fernández.

Según ha informado la Policía Nacional, los arrestados por su presunta implicación en delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y blanqueo de capitales, están vinculados al pago de una prima a terceros por parte de un club de fútbol con el fin de jugar el play off de ascenso a Primera División.

Ganó el Reus 2-0

Durante la primera fase de la operación, llevada a cabo el pasado mes de mayo, los agentes hallaron varias hojas manuscritas que recogía una operativa de recaudación, reparto, devolución y entrega de fondos para el condicionamiento de un resultado deportivo de la Segunda División. Tras el análisis de la documentación, los investigadores han constatado que un club de fútbol desembolsó fondos en metálico a la plantilla de otro equipo tras la victoria de éstos en un partido celebrado en el mes de junio del año 2017, con la finalidad de facilitar su ascenso a la última plaza de play off de ascenso a Primera.

Gracias a la victoria del Reus, el Huesca llegó a la última jornada de Liga dependiendo de sí mismo para clasificarse para el play off que se garantizó luego con su victoria ante el Levante (1-2). Sin embargo, no logró el ascenso ya que cayó eliminado ante el Getafe.

Posibles sanciones

El reglamento de la Real Federación Española de Fútbol tipifica las primas a terceros como una infracción grave. En su artículo 82 sobre ‘incentivos extradeportivos’ advierte de que «la promesa o entrega de cantidades en efectivo o compensaciones evaluables en dinero por parte de un tercer club como estímulo para lograr obtener un resultado positivo, así como su aceptación o recepción, se sancionarán con suspensión por tiempo de uno a seis meses a las personas que hubieren sido responsables, y se impondrá a los clubes implicados y a los receptores multa en cuantía de 3.005,06 euros, procediéndose, además, al decomiso de las cantidades hechas, en su caso, efectivas». Además, aquellas personas que intervengan en hechos de esta clase como meros intermediarios, serán suspendidos o inhabilitados por tiempo de uno a tres meses.

Los jugadores del Numancia conocían la noticia antes del entrenamiento

La noticia de las detenciones de Aritz López Garai y de Pichu Atienza en el marco de la operación Oikos por el supuesto amaño de partidos cayó como una ‘bomba’ en el vestuario del C.D. Numancia, que antes de comenzar el entrenamiento de ayer en las instalaciones de Los Pajaritos estaba informado de las detenciones de sus ex compañeros. La plantilla del Numancia contaba con parte de la información antes de entrenar ya que sólo conocía la detención del Pichu Atienza. Fue luego, a la finalización del entreno, cuando supieron que López Garai también había sido arrestado por la Policía nacional.

Uno de los integrantes de la plantilla numantina aseguraba ayer que «la noticia no ha sorprendido a todos en el vestuario porque no te esperas que detengan a dos ex compañeros con los que has compartido vestuario». Este futbolista numantino aboga por la presunción de inocencia de Garai y de Atienza y afirmaba que «con ellos tenía buena relación. Dos personas a las que les tengo cariño».

Garai y Atienza formaban parte del vestuario del Numancia hace menos de medio año. El primero dejó de ser técnico numantino a la finalización del curso pasado y fichó por el Tenerife, club en el que fue cesado hace un par de semanas. Atienza tenía contrato pero fue traspasado al Zaragoza.