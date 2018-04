Detrás de las marcas

A la sombra de los pequeños y los grandes logros deportivos, en este caso del atletismo. Así están los jueces. A pie de pista, el mismo nivel de los atletas. Y metiendo horas. «Nuestro trabajo no solo es que empiecen las carreras y medir y tomar tiempos, hay que preparar las calles, las vallas, los tacos de salida… Eso no nos lo hace nadie y tiene que estar preparado antes de que empiecen», explica Goyo Gregorio, quien con 47 años y cerca de 30 de experiencia es uno de los más experimentados jueces sorianos en activo.

Su tarea es fundamental, pero en ocasiones pasan desapercibidos. No ocupan titulares, a no ser que, como en el último Campeonato del Mundo de pista cubierta, decidan que un atleta pierda el oro por una pisada de línea en la primera curva. Como le pasó a Óscar Husillos en los 400 metros lisos el fin de semana pasado. «En atletismo creo que hay más respeto. Aunque el fútbol está más valorado, pero en atletismo creo que no se meten tanto», advierte Luis Salmerón, quien con apenas 18 años y una reciente licencia autonómica, es uno de los más jóvenes. Lo dice con conocimiento de causa –también es árbitro de fútbol–, el mismo con el que puede comparar el provecho económico que, por otro lado, «obviamente no es lo principal».

«Si fuera por lo que nos pagan por prueba, casi te quedabas mejor en casa con tu familia», apunta Goyo.

El veterano de esta pareja formó parte del equipo de cross en el que militaba también el medallista olímpico Fermín Cacho. Aunque, como apunta, «tampoco es que fuera bueno, eh». Algunos problemas de rodilla, la mili y después «surgió la oportunidad de hacer el cursillo de jueces cuando inauguramos aquí Los Pajaritos, en 1989, hace 29 años. Desde entonces aquí hemos estado, encargándonos de los chavales y gente mayor». La mayoría de quienes se aventuran en este mundillo del arbitraje han estado metidos en el atletismo, advierten los dos. Por eso, «una vez que dejas de competir…». Es una forma de mantenerse ligado a la disciplina.

La de Luis es una historia más reciente. «Me saqué el título oficial con 16, que hice el cursillo, y este año me he sacado el título autonómico», resume. A él le viene de familia, ya que tanto su padre y como su tío son jueces. «Yo siempre venía a ayudar y al final...». También hizo atletismo –«nada del otro mundo, lo normal»– y eso, advierte, es un plus a la hora de presentarse a las pruebas.

«Si has competido te sabes la mayoría, así que es repasar». Eso sí, «cada vez que subes es más complicado» y nadie les quita la «dedicación y el tiempo» que tienen que invertir, no solo si quisieran ascender de categoría –algo que no se plantean en el corto plazo–, si no para ejercer en la actualidad. «Luego, están siempre cambiando cosas de normativa y tienes que estar siempre repasando y estudiando». O está todo perfecto o nada.

«La verdad es que si no nos hubiera gustado, no habríamos seguido», advierte Goyo, transportista de profesión. La Federación de Atletismo de Castilla y León estipuló el año pasado un criterio único para los pagos a los jueces. Explica Patxi Irigoyen, delegado en Soria, que son unos 24 euros por jornada, que alcanza las cuatro horas. El montante, no obstante, varía en función de las características de la competición en sí. No es lo mismo una cita de pista que un cross, en el que hay que montar y desmontar el circuito, también depende de los atletas participantes o las pruebas que concurran en una misma jornada. Este dinero sale de los organizadores de las pruebas. En el caso de las pruebas federadas en Soria es la delegación provincial, que se nutre a su vez de la cuantía que otorga la Regional o los cánones de las instituciones por la organización de los Juegos Escolares. «El mayor gasto del campeonato son los jueces, pero necesitas del orden de 35 a 40 para organizar, por ejemplo, unos campeonatos de Juegos Escolares», apunta.

En la actualidad el Comité de Jueces de Atletismo en Soria está integrado por un total de 52 jueces, 19 son mujeres y 33 hombres. En cuanto a su categoría, hay 23 autonómicos y otros 25 jueces de nivel 1, que pueden actuar en pruebas que organiza el Comité Nacional, además hay cuatro jueces nacionales.

Con un grupo de Whatsapp se distribuyen las tareas y haga sol, nieve o diluvie, si la prueba sigue adelante y los atletas compiten, ellos tienen que estar allí. Es más, están al menos dos horas antes y aguantan, obviamente, toda la competición.

Sus cosas buenas también tiene, como que «en Soria tenemos buen nivel, ves a los atletas entrenar y ves que tienen potencial». Eso, junto a las competiciones nacionales o internacionales es una de las cosas que más valoran quienes están, literalmente, detrás de las marcas. «Estar aquí y ver, por ejemplo, que en lanzamiento se están haciendo 20 metros, eso es espectacular», apunta Luis, que estudia bachillerato. Aunque muchas veces estén pendientes de un salto y se pierdan todo una carrera. «También cuando ves a los críos correr, que está lloviendo, nevando y que los críos ahí están dando el cayo y eso te enorgullece bastante», destaca Goyo.