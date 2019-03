El día B del Río Duero

«La vida». Eso es lo que se juega el Río Duero hoy (12.00 horas) en su visita al Parc Esportiu Llobregat, feudo de un Barça que marca el descenso de la Superliga con 13 puntos. Los sorianos, con 18, necesitan la victoria lo mismo que los catalanes, reforzados en el mercado de invierno, quieren escapar de la zona de peligro. El equipo soriano, tocado esta semana por una indisposición que ha afectado a varios de los jugadores, aborda un partido clave con la cabeza fría y el convencimiento de conseguir un triunfo ineludible y que sería inédito esta temporada para los celestes. Es el día B.

El entrecomillado inicial es de Manu Salvador. El capitán lo dijo «literalmente». Los celestes se juegan en el partido de hoy aferrarse a la permanencia. Todo lo que sea sumar más que su rival esta mañana es positivo, teniendo en cuenta que este en el último encuentro de la jornada y que los sorianos tendrán que afrontar después dos de las últimas cuatro jornadas de este curso ante Teruel y Palma a domicilio, primero y cuarto ahora. Del resultado de hoy dependerá que en esas visitas el Río Duero llegue habiendo estrenado el casillero de victorias fuera de Los Pajaritos o no. Las otras dos, ante Melilla y Vecindario en casa, no aseguran nada y por eso el objetivo no pasa de sumar más que los de abajo.

El equipo celeste vive esta temporada una trayectoria atípica. De pelear en la zona noble, lucha ahora por cerrar la permanencia y este matiz que lo cambia todo ha hecho mella. Sobre todo entre los más veteranos, que ven en la palabra descenso el vértigo de una situación desconocida durante años en Soria. Una posibilidad que, ellos lo dicen, no contemplan.

La irregularidad y la falta de concentración han marcado el juego de los sorianos este curso. Han ganado seis partidos, tres de tres y otros tres de dos puntos. Todos ellos en casa. Y han perdido otros once, tres sumando un punto y otros ocho de vacío. De todos estos, hasta en seis ocasiones han caído ante sus rivales después de haber comenzado ganando. De estas seis veces, cinco ocurrieron a domicilio, ante Intasa San Sadurniño (3-2, jornada 1), Textil Santanderina (3-1, jornada 3), L’Illa Grau (3-1, jornada 5), Vecindario (3-2, jornada 8) y Almería (3-1, jornada 17, la última). La otra ocasión fue en casa y también ante los almerienses (1-3, jornada 6).

Los buenos mimbres con que cuenta Manolo Sevillano, con una plantilla amplia y con buen nivel, no han conseguido encontrar su hueco en una Superliga que este año está más cara que nunca. La igualdad, que poco a poco ha ido creciendo en la máxima categoría del voleibol español, ha puesto patas arriba la zona media y baja de la tabla y queda claro que la pelea por evitar los últimos dos puestos se prolongará hasta el final de la competición liguera.

Precisamente es el Barça uno de los dos equipos, junto al colista San Sadurniño, que están en zona de descenso. El club catalán perteneciente a la disciplina no profesional del FC Barcelona se presentó este año con una plantilla en la que afectó mucho la salida de Aaron Gámiz (primero al Río Duero y después al Teruel). Con la recepción tocada, los catalanes no pudieron suplir esta baja esencial y han podido reforzarse para esta segunda vuelta con dos fichajes. Se trata del receptor Kirill Sergeevich y el opuesto Marcilio Braga.

No será pues el Barça de la ida en Los Pajaritos en el que los sorianos consiguieron la segunda victoria de la temporada en la séptima jornada por 3-2. Con los deberes hechos, los celestes se enfrentan ahora a un conjunto en el que la figura del líbero ha perdido relevancia en sus últimos encuentros. El segundo entrenador celeste, Elías Terés, ya avisó de que esta circunstancia afectaría a la táctica soriana. El saque se advierte fundamental en este caso. Concentración, paciencia e intensidad serán los mejores aliados en una pista en la que los catalanes sólo han conseguido amarrar dos victorias este curso, las mismas que han conseguido fuera.