Un día para la reanimación

El Numancia se lame las heridas en una jornada rigurosa y dura para digerir la derrota contundente del pasado miércoles frente al Real Valladolid, pero a la vez, momento para activar el ánimo de cara a la última oportunidad de buscar el ascenso pese a la dificultad de remontar un marcador muy adverso de tres goles en contra. El equipo soriano repitió ayer rutinas con una sesión de recuperación en lo físico y al mismo tiempo en lo anímico. Rostros serios y espíritus muy tocados. El entorno numantino busca rearmarse para acudir mañana a Zorrilla con, al menos, la intención de no entregarse, de no darse por derrotados antes de tiempo. Por delante un partido y una posibilidad. A ella se aferran y los mensajes que se lanzan desde el vestuario lo ratifican. El esfuerzo desarrollado durante este tiempo no caduca hasta el final de la eliminatoria y por ahí agotarán todas las opciones, conscientes de la dificultad. La remontada es la única vía y para alcanzarla deben contagiar desde el primer momento actitudes y convencimiento. El trabajo se inició ayer y los jugadores comenzaron la labor desde sus declaraciones.

Carlos Gutiérrez y Pere Milla coincidieron en no rendirse pese a la dificultad. No sería la primera vez y su intención pasa por demostrar que se puede lograr. El central tinerfeño lo dejó claro ayer a la finalización del entrenamiento de recuperación. «Nos fuimos con una sensación muy mala al finalizar el partido. Hoy -por ayer- ya es otro día y mañana -por hoy- tenemos otra oportunidad y al igual que ellos nos han metido tres goles nosotros lo podemos hacer perfectamente. Ellos fueron más prácticos y efectivos, muy sólidos, pero no superiores a nosotros ni nos arrollaron. Esto es fútbol y este tipo de resultados se han remontado», explicó Carlos Gutiérrez, que se agarra a esa opción. La definitiva. «Sabemos la oportunidad que tenemos el sábado y si queremos jugar en Primera, tenemos que remontar el resultado», indicó. Para lograrlo, terapia de recuperación física y anímica. «Hay que centrarse en preparar bien el partido sin darle más vueltas a lo sucedido porque será un encuentro distinto. Tenemos que ir con una mentalidad nueva, partir de cero e intentar ganar el partido con cuatro goles. Ellos nos metieron tres y debemos pensar que nosotros también podemos lograrlo. Debemos pensar así, estar convencidos y no pensar que es un equipo sólido», anunció el central.

Pere Milla, por su parte, reconoció que el primer paso para esa remontada se encuentra en mantener la portería a cero. Luego, antes de pensar en marcar el cuarto gol «debemos hacer el primero», declaró el jugador, consciente de que aún tienen la oportunidad de corregir la situación. «Debemos levantar la cabeza, sonreír y ser conscientes de que tenemos una oportunidad, que no estamos eliminados. Todo pasa por hacer un buen partido y competir», añadió. Milla reconoció que el momento no es bueno, que están un poco de bajón, pero que deben elevar el ánimo para atacar la última oportunidad.

El mensaje va calando entre los jugadores de la plantilla que enviaron a través de las redes sociales ánimos para engancharse al partido de mañana en Valladolid. El último esfuerzo en una campaña en la que se han plantado a las puertas de Primera división.

El Huesca, rival para la pretemporada

El Numancia confirmó ayer el primer compromiso amistoso de preparación para la pretemporada 2018-19. El rival del equipo soriano será el recién ascendido Huesca y el partido se disputará en Los Pajaritos el próximo 28 de julio. Antes, la plantilla numantina se sometió ayer a una sesión de recuperación para llegar en el mejor estado físico a la última cita de la temporada. La acumulación de esfuerzos en las dos últimas semnas, con partidos miércoles y sábado, es un añadido a la larga y extenuante temporada con 51 partidos oficiales. El objetivo del cuerpo técnico es recuperar a sus jugadores y mantener los estímulos para afrontar la última cita.

Precedente

La eliminatoria está muy difícil, pero no imposible. Y más cuando se habla de fútbol donde casi siempre hay un precedente para aferrarse de cara a la siguiente cita. En esta oportunidad, la revancha se presenta inmediatamente, mañana, en Valladolid. Con un resultado de tres goles en contra, el Numancia visita Zorrilla donde ya ganó en la liga regular marcando tres goles. El problema es que encajó dos. En esta ocasión, necesita marcar uno más y no recibir ninguno. El precedente de remontada más próximo en una eliminatoria por el ascenso lo protagonizó el Real Zaragoza ante el Girona de Pablo Machín en la temporada 2014-15. El conjunto catalán venció por 0-3 en La Romareda, como el miércoles el Real Valladolid en Los Pajaritos, y perdió en Montilivi, 1-4. El equipo maño superó la primera eliminatoria para medirse posteriormente a Las Palmas. No superó la final por lo que ascendió el conjunto canario. Este precedente es uno de los referentes a los que se puede aferrar el Numancia de cara al partido de mañana en Zorrilla, a partir de las 20.30 horas.