Diamanka se ofrece

Pape Diamanka parecía descartado para el partido del domingo ante el Oviedo debido a su lesión muscular, pero por lo visto en el entrenamiento de ayer el concurso del senegalés en el once inicial cobra cuerpo. Las sensaciones que tiene son buenas y habrá que esperar a la evolución de estos días para saber si Jagoba Arrasate puede contar con una de sus piezas importantes en el centro del campo.

Diamanka ya participó en la primera parte del entreno del pasado miércoles y ayer fue uno más en la sesión que tuvo lugar en el estadio de Los Pajaritos. A la finalización de la misma, era el propio jugador el que aseguraba que «me encuentro mejor. Estoy bien y veremos qué pasa hasta el día del partido».

El africano se lesionaba en el aductor en el compromiso de hace dos jornadas ante el Lugo y en un principio por delante tenía dos semanas de recuperación. Era baja el pasado fin de semana ante el Nástic de Tarragona y todo indicaba que también se perdería el duelo contra el Oviedo. Diamanka ha acortado los plazos y tiene muchas opciones de estar en la alineación que se mida a los ovetenses. Eso sí, el futbolista numantino tiene claro que a la mínima molestia «no voy a forzar porque es una lesión muscular».

Con respecto al enfrentamiento ante el conjunto asturiano, un rival directo en la lucha por el play off de ascenso, Diamanka comentaba que «es un partido importante y complicado. Pero es un partido más porque a estas alturas del campeonato todos los puntos son importantes» Y es que en estas últimas seis jornadas de competición todos los enfrentamientos se antojan cruciales para estar dentro de las seis primeras plazas de la clasificación.

El Numancia quiere seguir firme en Los Pajaritos en esta recta final del curso y ante el Oviedo «el objetivo tiene que ser sumar los tres puntos. En casa estamos muy bien y no podemos pensar en otra cosa que no sea ganar», indicaba el jugador.

Las alternativas de Arrasate en el centro del campo si llegan malas noticias y Diamanka causa baja pasan por Pablo Larrea y por Grego. Ambos formaron la medular en Tarragona ya que a la ausencia por lesión de Diamanka se sumaba la baja por sanción de Íñigo Pérez. El navarro jugará ante el Oviedo y la duda está en conocer cuál será su pareja de baile.

La primera opción pasa por Diamanka y en la recámara estaría Pablo Larrea como elemento mejor colocado para estar junto a Íñigo Pérez. Larrea ha entrado más en los planes del técnico, mientras que el concurso de Grego a lo largo de la campaña ha sido residual.

De cara al once inicial que ponga en escena Arrasate, además de esta duda en la parcela ancha, las miradas apuntan a la delantera. Desde hace muchas semanas el míster no podía contar con sus tres delanteros y ahora tendrá que elegir. Guillermo, Manu del Moral e Higinio lucharán por una plaza en el ataque, aunque Arrasate a veces ha sorprendido al apostar por dos puntas. No parece que ante el Oviedo realice variaciones en el dibujo del equipo.