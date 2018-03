Diamanka salva un punto

Un Numancia muy superior que llegó a ir perdiendo por 2-0, terminó arañando un punto gracias a un golazo de Diamanka en el tiempo de descuento. Los sorianos dispusieron de muchas oportunidades ante un Barcelona B que fue más efectivo en los metros finales. Empate que sabe a poco para el Numancia. No será por las circunstancias en las que lo consiguió ya que el gol del empate llegó pasado el minuto 90, tras ir perdiendo 2-0. Es agridulce porque el Numancia fue superior al Barça B en gran parte del encuentro, pero la falta de eficacia le condenó.

Jagoba Arrasate sorprendió con hasta ocho cambios respecto a la alineación de la anterior semana, en la derrota en casa ante el Zaragoza. Sólo Gutiérrez, Íñigo Pérez y Guillermo repitieron sobre el verde. Una de las decisiones que más sorprendieron fue la de dejar a Pere Milla en el banquillo, clave en la segunda parte entrando como revulsivo.

e jugaban mucho los dos equipos y se plasmó en los primeros minutos. No se había cumplido el minuto de partido y la incursión del central azulgrana Cuenca no dio sus frutos por bien poco. Su remate se marchó fuera. No tardó en replicar el conjunto de Arrasate que en la siguiente jugada, tras un buen avance con el balón de Valcarce y su posterior dejada a Guillermo, no le servía al delantero para culminar una jugada que acabó con Nieto en el suelo reclamando penalti al colegiado.

Bien colocado con el 4-2-3-1, los jugadores visitantes salieron con la consigna clara de no dejar jugar al filial azulgrana. La presión fue una constante por parte del cuadro rojillo, que consiguió anular a jugadores como Aleñá. Los problemas por salir en corto derivaron en balones lanzados desde la defensa azulgrana que eran rápidamente cortados por Gutiérrez y Elgezabal. El Numancia se nutrió de las recuperaciones en el medio campo y volcó su juego principalmente por la banda de Nacho. El extremo derecho consiguió ser mejor que Cucurella, superándolo en varias ocasiones y sacando centros que ni Nieto ni Guillermo subieron conectar con buenos remates.

El cansancio empezó a pasar factura a los visitantes que dejaron de presionar tanto y eso lo aprovecharon los jugadores del Barça B. A Ballou le empezaron a llegar balones y Ripa sufrió para pararlo. Llegó con ello, el gol barcelonista. Un balón largo que recoge Abel Ruiz, seguramente en la única jugada que se anticipa a Gutiérrez, se deshace con gran habilidad el delantero centro del filial que la pone para Ballou, situado en el punto de penalti y éste cae tras un pisotón de Escassi. Penalti que el colegiado no duda en señalar. Aleñá no perdonó pese a la buena estirada de Aitor y adelantó al filial del Barça en el primer remate entre los tres palos. El Numancia todavía pudo empatar mediante Nacho, de nuevo, que esta vez se atrevió con el chute que rozó el palo derecho de la portería de Ortolá. El Numancia se marchaba al descanso mereciendo más.

No tenía otra opción el Numancia que no fuese salir al ataque. Las oportunidades habían llegado en la primera mitad y faltaba culminarlas. Con esa mentalidad salieron los jugadores de Arrasate sin mucho éxito. La falta de orden táctico en los primeros compases de la segunda mitad pasó factura al Numancia. Mandó un primer aviso Ballou luchando un balón dividido tras un gran pase de Carles Aleñá, que salvó muy rápido Aitor. Dos minutos después llegó otro mazazo. De nuevo Carles Aleñá en diagonal y con su zurda tocada por una varita, filtró un pase entre líneas recogido por Abel Ruiz, que solo ante Aitor la mandó dentro con un chute raso. Un golpe demasiado duro para el Numancia. Arrasate intentó estimular el ataque de su equipo introduciendo un triple cambio. Se marcharon un Valcarce que fue de más a menos durante todo el partido, Dani Nieto y el central Elgezabal para dar entrada a Milla, Diamanka y Mateu.

Escassi retrasó su posición en el campo y el equipo se situaba en un más reconocible 4-4-2 con Pere Milla y Guillermo como referentes en el ataque. Los resultados no han tardado en llegar. Un Numancia más cómodo logró parar los ataques culés y el premio a sus oportunidades llegó. De nuevo desde la banda derecha, el centro de Nacho encontró en Pere Milla el rematador perfecto que colocó el balón al palo largo de Ortolá que no llegó en su intento de estirada.

El gol fue una gran inyección de moral para los numantinos, que se vieron capaces de dar la vuelta a la situación. La pareja Guillermo-Pere Milla a punto estuvo de empatar cuando el pase del autor del primer tanto no llegó por centímetros al atacante vizcaíno. Mateu también quiso su protagonismo en el campo, y el Numancia compensó su ataque, entrando más por banda izquierda.

Los ataques del Numancia fueron constantes en los últimos minutos de partido, focalizados en Pinilla como principal rematador. Eran ataques estériles sin demasiado peligro y bien defendidos por el filial culé. Cuando ya parecía que moría el partido, el Numancia aprovechó un balón en el corazón del área azulgrana para que Diamanka, solo en la frontal del área, se sacara de la chistera un remate espectacular que tocó en el palo izquierdo de la portería para después colarse en la red y poner las tablas de nuevo en el marcador.