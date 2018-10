Diamanka silenció La Romareda

El pasado 9 de junio, sábado, fue la última vez que Numancia y Zaragoza se vieron las caras y en aquella ocasión la moneda cayó del lado soriano al vencer por 1-2 en La Romareda. No fue una victoria más ya que los numantinos se metían en la final del play off de ascenso y los zaragocistas se quedaban prácticamente petrificados. Pape Diamanka, que unos meses antes había sido villano en el feudo aragonés al ser expulsado, silenciaba La Romareda al marcar en el tiempo añadido. «Ha sido el gol más importante que he marcado en mi carrera», comentaba ayer el senegalés a la finalización del entrenamiento de ayer.

Conocido como ‘el Romaredazo’, el gran protagonista de aquel encuentro fue el ex zaragocista Diamanka. «Fue una gran victoria que nos permitía soñar con subir a Primera División», indicaba el africano. Pape recuerda el partido y comentaba que «estuvimos a un gran nivel. Merecimos pasar de ronda. Ojalá el sábado podamos volver a ganar».

Tras una primera parte de empate a cero se adelantaba el Numancia por medio de Íñigo Pérez, aunque minutos más tarde empataba Mikel González y todo parecía encaminado a la prórroga que desbarataba el senegalés. Hasta aquel 9 de junio, el Numancia sólo había ganado en una ocasión en La Romareda. Fue en noviembre de 2013, con Juan Antonio Anquela en el banquillo soriano y con Julio Álvarez y Gaffoor como goleadores. Para el Zaragoza anotó el chileno Ángelo Henríquez en un equipo que entonces dirigía Paco Herrera.

El centrocampista numantino militó una temporada en las filas mañas, aunque por su pasado explica que «no es para mí un partido especial. No le tengo ganas al Zaragoza, es un rival más». Eso sí quiere que los tres puntos del sábado se queden en Los Pajaritos «para encadenar dos triunfos seguidos, hacernos fuertes en casa y subir puestos en la tabla».

Con aquel gol, Pape se sacaba la espina en La Romareda de lo que tuvo que vivir en el mismo escenario unos meses antes cuando fue expulsado con roja directa. «Me sancionaron cuatro partidos y sí, estuve bastante fastidiado por aquello. Intenté que me sirviera para aprender y creo que saqué una lectura positiva de todo para que no se volviera a repetir», explicaba el jugador.

Respecto al partido de esta novena jornada de Liga, Diamanka ve al Zaragoza como un adversario «complicado». Pero el numantino considera que la plantilla maña ha bajado el nivel al no poder contar con un futbolista como Borja Iglesias «al que echan de menos en el ataque». El delantero, en la actualidad en las filas del Español, marcaba las diferencias y efectivo como Álvaro Vázquez o Marc Gual no lo han hecho olvidar en la capital del Ebro.

Este Zaragoza de Imanol Idiakez juega con mucha gente por dentro en el centro del campo y con dos delanteros, por lo que ayer Aritz López Garai insistió en la forma de frenar al rival. «Juega con un sistema diferente a los demás y por ello lo hemos trabajado con insistencia en la sesión», apuntaba el rojillo.

Diamanka cumple su segunda campaña en Soria y asegura que es feliz porque «soy una persona que necesita tranquilidad y que le den confianza. En Soria y en el Numancia me la han dado». El de Senegal arrastra unos problemas en los isquiotibiales, aunque estará en el once del sábado para seguir siendo la pesadilla aragonesa.