Asumida la derrota frente al Zaragoza el pasado sábado en Los Pajaritos, al Numancia le toca salir fuera de Soria con lo que representa en las últimas semanas la dificultad de jugar de visitante. Sus números lejos de su hábitat natural le han valido hasta ahora para complementar sus buenos resultados en casa. Si estos se resienten, la dinámica de sumar puntos, también. En sus desplazamientos ha ganado en dos ocasiones y ha empatado en otras siete. Regresó sin ningún punto de seis desplazamientos. La próxima cita le lleva a Barcelona para medirse a un equipo filial, que ha ofrecido un rendimiento irregular con diferentes caras durante el campeonato. En el seno de la caseta numantina lo ven claro. Tienen que romper la dinámica de las dos derrotas seguidas en los viajes a Gijón y Albacete. «Tenemos que dar un paso adelante, tanto fuera como en casa, después de la última derrota. Sabemos que debemos borrar las malas sensaciones, insistir en las cosas que hacemos bien para seguir fuertes en casa», asumió Carlos Gutiérrez ayer a la finalización de la sesión de entrenamiento.

Uno de los aspectos a mejorar es la concesión de oportunidades. El Numancia ha encajado al menos un gol en seis de las ocho jornadas disputadas en la segunda vuelta. A esto se añade el escaso volumen de goles anotados y los resultados se decantan hacia sus rivales. «El otro día concedimos bastantes ocasiones, algo que no es habitual en nosotros, por lo que debemos mejorar en ese aspecto y aportar más», adelantó el defensa tinerfeño. La derrota frente al Zaragoza se une a la de Albacete por lo que encadenan dos seguidas, algo que únicamente había ocurrido una vez en la primera vuelta y a la que se puso rápidamente remedio. «Teníamos una buena oportunidad en Albacete y luego aquí para asentarnos. No ha podido ser, pero seguimos ahí todavía», comentó el central, consciente de que el equipo se ha metido en uno de los momentos más complicados de la temporada. «Lo que marca la temporada son los resultados. Quizás si hubiéramos ganado al Zaragoza no hablaríamos del peor momento. Lo que marca la temporada son los resultados y no el juego. Aunque no estuvimos bien, no fue un desastre, pero lo importante es sumar», reconoció. Pese a todo, el Numancia está a dos puntos de la promoción de ascenso. «Aunque no hemos hecho las cosas bien como queremos, seguimos ahí y tampoco estamos tan mal. Antes no éramos los mejores ni ahora somos un desastre. Si estamos ahí es porque nos lo hemos ganado y lo hemos conseguido», confesó.

De cara al partido del domingo, Carlos Gutiérrez cree que deben ofrecer una versión más reconocible, como la que muestran en Los Pajaritos aunque el enfrentamiento sea lejos de su campo. «Tenemos que parecernos más a como somos en casa, con la iniciativa y la posesión hacia el ataque. Igual, fuera de casa buscamos ser más prácticos y a lo mejor tenemos que hacer más lo que realizamos en casa. Ahora nos enfrentamos a un rival que propone, que intenta llevar la iniciativa por lo que buscaremos sumar. Es un rival joven e impredecible, pero con jugadores de alto nivel por lo que será difícil de batir. También tiene sus puntos débiles por lo que les apretaremos para que no tengan un buen día. Necesitamos sumar y si son los tres puntos, mejor», expuso.

Último tramo

Llega la fase definitiva del campeonato, el último tramo de la competición, y Carlos Gutiérrez tiene claro lo que debe realizar el Numancia antes de la fase definitiva. «Al final se decide con los equipos que estén enganchados y tengan opciones, incluso alguno de los que todavía no lo están tiene aún opciones. Todo pasa por hacernos fuertes, sobre todo en casa. Amalas sumando victorias en casa, estaremos ahí. Tenemos que recuperar la fortaleza en casa, siendo fuertes ahí con un empujón de algún punto fuera, tendremos la oportunidad de seguir arriba. Si perdemos en casa, será un partido menos con lo que nos obligará a sumar como visitantes. Por eso, insisto en que debemos retomar nuestra fortaleza en casa porque al final partidos como el del pasado sábado donde si hubiéramos sumado y nuestra rival, no,nos da ventaja. Y como tenemos visitas de rivales directos es importante hacerse fuerte en casa, es necesario», indicó el central, que ve al Huesca o al Rayo dirigidos a Primera. Para la promoción ve al Numancia y a otros tres más. «Es muy complicado pronosticar», finalizó.

Entrenamiento

De vuelta a la actividad de los entrenamientos tras dos jornadas de descanso, el equipo rojillo se ejercitó ayer en el anexo de Los Pajaritos con las únicas ausencias de Luis Valcarce, en fase de recuperación después de pasar por el quirófano la semana pasada para solventar sus problemas en la rodilla izquierda, y de Manu del Moral, con un proceso gripal. En la sesión participaron el resto de jugadores con l a presencia de Diamanka o Aitor Fernández. Para hoy, el equipo está citado a partir de las 11.00 horas en el anexo para preparar el enfrentamiento del próximo domingo en Barcelona ante el filial blaugrana a partir de las 16.00 horas.