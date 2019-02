Cada dos semanas, otra salida

Siguiente salida para el Numancia y mismo escenario: búsqueda de la primera victoria a domicilio después de trece intentos fallidos. Una situación que el técnico rojillo, Aritz López Garai, no había vivido con anterioridad en su carrera profesional como jugador y en su actual faceta de entrenador, tampoco. No es una novedad en el Numancia, equipo al que las salidas no se le han dado bien tradicionalmente sea quien sea el responsable del banquillo, pero sí para el entrenador vizcaíno empeñado en poner solución cuanto antes. Así lo reconoció ayer en su repaso semanal de la actualidad del equipo en la sala de prensa de Los Pajaritos antes de medirse al Extremadura en Almendralejo. «Es un partido muy importante para ambos. Para ellos porque marca la frontera entre los que permanecen y los que bajan. Para nosotros porque es una asignatura pendiente, desde que empezamos, el conseguir ganar fuera y es un momento excepcional para ganar y un sitio ideal para poder coger una renta importante de cara a los puestos de abajo y estar más tranquilos. Cada quince días llega este momento y esperamos conseguir la victoria de una vez por todas», indicó Garai.



Por su experiencia personal, el vizcaíno nunca antes había afrontado una situación similar. «Ni de jugador ni de entrenador me había encontrado un equipo que le costara ganar tanto fuera de casa. Hace poco leí una estadística que la comentaba Jagoba Arrasate en la que el Numancia de más de 300 partidos fuera de casa había ganado una treintena. No soy el único gafe. Es un mal endémico que debo cortar. Es mi obligación porque lo ocurrido en el pasado no me incumbe. Tengo que intentar que ahora no pase y se convierta en una psicosis. Vamos a intentar que se corte esta mala racha ante el Extremadura», confió. Además, el momento es el más señalado por el rival (el que marca la zona de peligro). «Sería importante porque estamos a ocho puntos de la zona de descenso, aquí les superamos con lo que si ganamos allí serían once puntos más el golaverage. No sería dar carpetazo porque en Segunda división nunca se sabe, pero sí conseguiríamos alejarnos del abismo. Vamos con esa mentalidad y esa ilusión de saber que es un partido muy importante», confirmó.



Para conseguir esa victoria, el técnico se centró en su equipo y las cosas a realizar en el campo extremeño. «Es una semana rara en cuanto a poder trabajar un poco sin saber a quién nos enfrentamos. Normalmente analizamos a los rivales en las cosas importantes, pero esta semana han cambiado de entrenador (el segundo del que estaba). No sabemos si continuará con lo mismo o realizará cosas nuevas. Sabemos, además, que estará el campo lleno con una promoción de entradas y se lo toman como una final. Habrá un ambiente de fútbol grande porque es una ciudad que no tenía fútbol profesional desde hacía tiempo y llenan el campo habitualmente. Tendremos que saber jugar con eso y hacer un partido serio. Tendremos que ser más contundentes de lo habitual como visitantes y más firmes de lo que somos», asumió el entrenador, que reconoció el condicionamiento de la novedad en el banquillo rival. «Nos puede preocupar, pero al final, llega un momento en el que no puedes hacer nada. Si no tienes material para trabajar sobre lo que te puedes encontrar, te debes centrar en lo tuyo. Siempre lo hacemos, pero esta semana más, si cabe, por no tener tanta información sobre el rival. Los jugadores están concienciados sobre el ambiente que nos encontraremos, con una gente volcada con su equipo. Y, a la vez, están concienciados sobre si ganamos allí, damos un paso de gigante en todos los sentidos», afirmó. Lo importante para el técnico rojillo es reflejar la intensidad, por ejemplo, del pasado domingo en los siguientes compromisos. «Jugando de esa manera es difícil no ganar. El problema es si somos capaces de repetirlo. Es el handicap como visitantes donde hemos hecho buenos partidos, pero no nos ha dado para ganar», reconoció.

Cambios

Los cambios para el partido de mañana están asegurados por la vuelta de algunos efectivos y la baja segura de otros. Atienza no podrá jugar por sanción y el técnico está pendiente de la evolución de varios efectivos como son Derik Osede, Marc Mateu y Alain Oyarzun, todos pasarán hoy una prueba para conocer si viajan a Almendralejo. Diamanka entrena con normalidad y si no media ningún problema inesperado, ocupará un puesto en el once titular. Más complicado lo tienen sus compañeros lesionados. Al que también confirmó como titular para el partido de mañana es a Nacho. El técnico no tiene decidido todavía si por delante del lateral, vuelve Unai Medina tras cumplir un partido de sanción, o en defensa como ante Osasuna. También regresa David Rodríguez, una alternativa más para la delantera una vez que no pudo disputar el enfrentamiento ante su equipo de procedencia el pasado domingo. Carlos Gutiérrez podría recuperar un puesto en el eje de la defensa, mientras que se espera la evolución de Derik para saber si los dos centrales titulares ante el Extremadura son una novedad. Escassi es uno de los señalados para retrasar su posición si Derik no se recupera.