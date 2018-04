El duatlón por relevos no deja de crecer en Soria

La jornada de clausura de este apasionante fin de semana deportivo en Soria correrá a cargo del Campeonato de España de Duatlón por Relevos del domingo. Esta modalidad es una de las de mayor crecimiento de los últimos años, de hecho, la edición de Soria de 2016 registró 769 deportistas, mientras que el domingo alcanzará el millar con 1.024 corredores, que se repartirán en 339 equipos. No obstante, la modalidad de relevos es cada vez más importante en este deporte, sobre todo después de que en junio del año pasado la Federación Internacional de Triatlón (ITU) comunicase que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sería modalidad olímpica el triatlón de relevos mixto.

Claro que la prueba dominical de Soria, ni será triatlón, ni será mixto, por lo que habrá salidas por sexos. La competición será distinta a la del sábado, por lo que tendrá un atractivo muy importante de cara al público, ya que no se trata del mismo espectáculo por duplicado, sino de un concepto totalmente diferente. Así, en esta ocasión, aunque la salida, el relevo y la meta volverán a desarrollarse en Mariano Granados y el circuito sea similar, los deportistas de cada equipo no estarán escoltados por sus compañeros, si no que saldrán por separado, en cada posta del relevo. A grandes rasgos, se trata de que cada uno de los tres componentes que conforman cada escuadra realice un duatlón sprint, con sus tres sectores: Carrera a pie-Ciclismo-Carrera a pie, eso sí, en distancias muy cortas, lo que hace que la prueba sea explosiva, con un ritmo de carrera vertiginoso. Cuando el primer miembro del equipo complete su duatlón, llegará a la zona de relevo para dar una palmada a su siguiente compañero en la mano, de esta forma, el primer relevista da por terminada su actuación y el segundo comienza su particular duatlón. Cuando el segundo participante esté de vuelta en la zona de relevo, se producirá el último relevo, por lo que el tercer componente del equipo, cuando culmine su duatlón, entrará en la línea de meta. Desde la salida hasta la llegada del último corredor no se para el cronómetro.

Cabe precisar que a diferencia del sábado, en la que cada equipo tiene su salida independiente, en este caso no será así. Es decir, se producirá una salida común en la que participarán todos los componentes de la primera posta de cada equipo. He aquí otro factor importante de esta modalidad, y es que influye mucho la táctica de cada conjunto, no obstante, hay que elegir cuidadosamente en qué lugar de competición se pone al componente más fuerte del equipo, en el caso de que esto ocurra, o al contrario.

Otro aspecto que también influye en la táctica es el hecho de que en las competiciones de relevos, la sanción puede ser cumplida por cualquiera de los integrantes del equipo que no hayan finalizado su relevo, salvo que se trate de una irregularidad en la salida, que entonces deberá cumplirla el primer relevista. Curiosamente, es la única modalidad en la que varios deportistas pueden compartir la misma bicicleta.

El relevo se dará en la zona habilitada al efecto conocida como ‘Zona de Relevo’ y que tendrá una longitud de 15 metros. El domingo será en la zona próxima a la grada de Mariano Granados. El relevo se completará cuando el deportista que finaliza contacta con su mano, dentro de la zona de relevo, con el deportista que en ese momento empieza la competición. Si el contacto se produce de manera no intencionada fuera de la Zona de Relevo el equipo recibirá una sanción de 10 segundos en el área de penalización. Si el relevo se produce intencionadamente fuera dela zona de relevo el equipo será descalificado. Si no se realiza el relevo el equipo es descalificado. Antes de que se produzca el relevo, los deportistas esperarán en la zona de espera bajo las órdenes de los oficiales.