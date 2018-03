Recuperado el orden de victorias en Soria en la última jornada frente al Tenerife, el CDNumancia se enfrenta hoy al desafío de romper la racha de siete desplazamientos seguidos sin ganar lejos de Los Pajaritos. A estas alturas de la temporada, cuando solo falta por completarse el último cuarto del campeonato, la competición casi obliga a no ceder puntos, o los menos posibles, en ningún terreno. Sea favorable como el del coliseo numantino donde ha ganado once de los quince partidos que ha disputado contabilizando el mayor número de los puntos sumados hasta el momento o sea adverso por su dificultad para alcanzar buenos resultados. En 16 salidas ha ganado dos partidos, ha empatado ocho y ha cedido la derrota en seis. La trascendencia del momento al que ha llegado la temporada urge a variar la tendencia. El técnico numantino, Jagoba Arrasate, apuntó a la necesidad de dar el golpe en Granada para presentarse en la última parte de la campaña bien situado en la carrera por los puestos de ascenso. Con esa intención viaja a Andalucía. No es la última oportunidad, pero ya no se pueden dejar escapar muchas más porque el margen de recuperación se está agotando.

La victoria del pasado domingo ante el Tenerife acabó con una racha de tres jornadas sin ganar. Una fase que no ha descolgado al Numancia de la lucha por entrar en las seis primeras posiciones, pero que sí alimentó las dudas sobre su trayectoria, si había iniciado un declive, en la segunda parte del torneo. Sus números se han resentido en esta fase como para caer de la habitual clasificación en la primera vuelta entre los seis de cabeza, pero no tanto como para quedar al margen de la lucha por los grandes premios. En las últimas semanas se ha situado por debajo del umbral de la promoción de ascenso y el número de aspirantes a esos puestos, la mitad de los equipos implicados en la competición, no permite demasiados despistes. La suerte es que la mayoría de los aspirantes tampoco son del todo fiables y el que más o el que menos presenta dudas, tropiezos y rachas irregulares. Es el caso del rival de esta tarde, el Granada. Aspirante a recuperar la categoría perdida la campaña anterior, ha encadenado tres partidos seguidos perdiendo después de haber sumado cuatro victorias consecutivas con anterioridad. Situado en la quinta plaza, con un punto más que el Numancia, sus rectores han despedido esta semana al técnico José Luis Oltra. Su sustituto en el banquillo, Pedro Morilla, debutará frente al Numancia con el objetivo de acercar a su equipo a la zona de ascenso, meta a la que aspiran y no renuncian los responsables del club andaluz.

Para la cita de hoy, Arrasate tendrá la baja de Manu del Moral en la delantera, ausencia que se prolongará durante las próximas semanas confirmada una lesión muscular. Guillermo e Higinio asumen la responsabilidad de ocupar la punta de ataque supliendo al máximo goleador del equipo, que ya se perdió la última parte de la temporada anterior por otra dolencia muscular. El once ante el Granada podría tener continuidad respecto al de la anterior cita. La victoria lo permite por mantener lo que funciona aunque Arrasate también se mueve por la necesidad y la conveniencia de mirar al rival y el escenario donde se juega. El partido ante el Granada es una cita de enorme calado para el futuro de ambos equipos. La promoción de ascenso está en juego y la oportunidad de enfrentarse a uno de los aspirantes a la lucha por subir a Primera división. La medida que dé el conjunto soriano determinará sus posibilidades de cara al futuro más inmediato.