Edipo denuncia insultos racistas de un rival

Edipo denunció ayer en su cuenta de twitter insultos racistas de un jugador del Virgen del Camino durante el encuentro en el que se vieron las caras el equipo leonés y el Almazán, que finalizó con empate a dos. El delantero adnamantino señalaba que «un rival se ha pasado todo el partido diciéndome ‘puto negro’, ‘negro de mierda’ y ‘que asco me dais’». Además, Edipo indicaba que «el problema es que nunca hay sanción».

Empate adnamantino

Ya en el plano deportivo, Almazán y Virgen del Camino firmaron un empate que les sabe a poco ambos. Pero que deja diferentes sensaciones en unos y otros. Ya en el inicio quedó claro que le viento y el irregular estado del césped de Los Dominicos iba a condicionar las acciones de los 22 protagonistas. Saltó, eso sí, mejor el equipo virginiano, jugando con balones largos sobre los desmarques de Gagik en el centro el veteranísimo Igor ofrecía segundas oportunidades a sus compañeros, sin embargo, la primera llegada la protagonizó el equipo azulmantino, los azulones trenzaron una buena jugada conminativa al cuarto de hora en la que Albitre probó los reflejos de Martín.

Tanto Roberto Carlos como Rojas saltaron al campo con 2 onces muy ofensivos tratando de salir a la contra sobre espacios abiertos. Pese a todo el choque se movía en la zona ancha donde el mexicano Javi Junyent tuvo, esta vez, muchos problemas para ejercer su dominio,. Fue al borde del descanso cuando llegó el gol que inauguró el marcador. Una falta lateral puesta por Dani Martínez, con bota de seda, se coló en el corazón del área donde Anto remató sobre la marca de la defensa rival.

Ya en la reanudación los de Roberto Carlos decidieron quemar las naves a la búsqueda de unas tablas que se resistían. Fue a la hora de juego cuando el armenio Gagik desde la banda puso un centro que Dani Alonso remató para dar un gol para los suyos.

Se ponía, aun más, cuesta arriba el encuentro para los visitantes en poco más de 5 minutos. Esau firmaba la remontada al recoger un lanzamiento de Gagik.

Pablo terminaba en la ducha antes de tiempo al ver su segunda tarjeta amarilla. Una situación muy complicada para un Almazán que vivió entonces sus peores momentos de fútbol. El carioca Igor tuvo dos ocasiones claras para sentenciar el partido. En ambas ocasiones fue la defensa la que las desbarató en el área pequeña. También la tuvo Porfirio con un remate durísimo desde la frontal. Y, por último, Gagik estrelló la pelota en el larguero cuando ya se cantaba el gol en Los Dominicos. Fueron los peores momentos para un Almazán que reaccionó de a mejor manera posible, si algo se la da bien al bloque de Diego Rojas es sobrevivir en el límite. Así fue como Dani Martínez colocó una falta al corazón del área que Igor no despejó con la contundencia suficiente y Checa aprovechó para arrojarla dentro de la meta de Martín.

Goleada del Numancia B

El Numancia B goleó ayer al Real Burgos para continuar en la cuarta posición de play off de ascenso. El partido en la Ciudad del Fútbol ante los burgaleses estuvo condicionado por las fuertes rachas de viento y hasta el tramo final con los goles de Alí y Alfredo el choque no estuvo decidido. Ganaron la Arandina y el Astorga y el equipo de Pablo Ayuso tenía que sumar los tres puntos para mantener su privilegiada plaza. El filial no falló ante un rival que no se entregó nunca. A la media hora de juego Adri Herrera abría el marcador para los locales y se allanaba el camino. El Numancia B mereció más hasta el tiempo de descanso pero el 1-0 no se iba a mover hasta el intermedio. Ya en la segunda parte se mantuvo el guión con un Burgos que lo peleaba todo y con un equipo soriano que sabía que no podía tener fallos. Ya con el tiempo cumplido llegaría la sentencia con el tanto de Alí. En el 94 Alfredo cerraba un partido que no fue tan fácil como puede reflejar el marcador.

Las paperas aplazan el Lince-San José femenino

El Atlético Lince-San José femenino que debía disputarse ayer se tuvo que aplazar como consecuencia del proceso infeccioso que afecta a varias jugadoras sorianas. En concreto cuatro jugadoras del San José están diagnosticadas con paperas y el riesgo de contagio en el viaje a Valladolid era elevado. El San José agradece en un comunicado el aplazamiento a la Federación y la deportividad, comprensión y colaboración al equipo vallisoletano.