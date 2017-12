El Río Duero Soria juega frente al L’Illa Grau esta tarde, pero también frente a sus habituales problemas de continuidad y concentración, superados en la última cita de la Superliga en Melilla, según reconoció su entrenador Manuel Sevillano, que calificó ese partido como el mejor de la temporada. El objetivo pasa por dar continuidad a esa puesta en escena y al resultado obtenido. Desde la quinta plaza, el conjunto celeste busca asentar su juego para manejar las opciones de seguir la estela de los cuatro primeros. Una trayectoria complicada de mantener por la superioridad ofrecida por el trío de cabeza (Palma, Teruel y Almería) y por las prestaciones de juego demostradas por el FCBarcelona, el cuarto en la tabla y el único que sigue a cierta distancia la velocidad de crucero de los favoritos al título.

El Río Duero Soria es el primero de la otra liga, la de los conjuntos de la clase media que intentan meterse en la fase final de la Copa del Rey cuando finalice el primer tramo de la liga regular. El rival de esta tarde (Los Pajaritos, 19.15 horas), el conjunto castellonense, acumula dos puntos menos que el Río Duero. La lucha se centra en la quinta y sexta plaza para la que varios rivales tienen marcado su intención de sacar a los de Manuel Sevillano. El L’Illa Grau se encuentra entre ese grupo de aspirantes.

El técnico celeste apuntó al partido de esta tarde como un ejercicio de continuidad respecto al enfrentamiento de hace una semana en Melilla. «Nuestro objetivo es no perder la concentración durante el partido, ser intensos en todo momento y no ceder ante el rival para no darle oportunidades», comentó Sevillano, que tiene a todos sus jugadores disponibles para la cita ante el conjunto de Castellón. Por esas premisas, según el técnico, pasan las opciones de ganar y seguir creciendo tanto a nivel competitivo como en la clasificación. La irregularidad se ha convertido en una característica del Río Duero hasta el momento, con buenas muestras de juego en varios partidos pero nunca de manera global como la semana anterior en Melilla, y también lagunas de concentración y de intensidad que han resentido el juego desplegado. La mejora en estos aspectos y dar continuidad a los momentos de buen juego, se ha convertido en la necesidad de un equipo con aspiraciones de alcanzar un grado superior de competitividad.

La jornada novena se completa con un enfrentamiento por todo lo alto entre el Unicaja Almería y el CV Teruel. Uno de los dos perseguidores del líder, el Palma, verá mermadas sus posibilidades de continuar como colíder, mientras que el conjunto balear viaja a Tarragona para asentar su primera posición. El equipo catalán es el último clasificado de la Superliga sin haber puntuado hasta el momento. En la zona media de la clasificación también se miden Ibiza y Melilla, ambos con diez puntos y por detrás del Río DueroSoria. El Vecindario visita al Mediterráneo en Castellón y el cuarto clasificado, el FCBarcelona, viaja a Cantabria para medirse al Textil Santanderina. Finalizada la jornada, restarán dos más para completar la primera vuelta y conocer el cuadro de los conjuntos clasificados, seis, para la fase final de la Copa del Rey. Antes del parón por las vacaciones de Navidad, se conocerá esa composición del cuadro copero por el que se lucha en la presente jornada.