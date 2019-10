Luis Carrión y el C.D. Numancia quieren seguir con su buena racha de resultados y ganar mañana al Zaragoza en un nuevo derbi del Moncayo en Los Pajaritos. El entrenador numantino aseguraba en su comparecencia de prensa que los suyos están «capacitados para ganar a cualquiera» y destacaba el compromiso y el trabajo de sus jugadores en las jornadas de Liga que se llevan disputadas. «El equipo se deja la vida», afirmaba el preparador ante los medios de comunicación.

El míster comenzaba la rueda de prensa hablando de la trascendencia que tienen siempre los enfrentamientos ante el Zaragoza en Los Pajaritos. «Es un partido bonito. Se verán a dos equipos que intentan atacar y espero que el resultado caiga de nuestra parte», señalaba el barcelonés. Carrión se refería al ambiente que rodea a los derbis del Moncayo e indicaba que «de Zaragoza siempre viene mucha gente y ello anima a que también haya más numantinos».

El técnico rojillo confía en las opciones de su equipo para sumar los tres puntos al afirmar que «estamos capacitados para ganar a cualquiera. Intentaremos conseguir los tres puntos. El domingo y todos los fines de semana. Estamos preparados para ello». Carrión respeta el poderío maño, un plantel confeccionado una temporada más para regresar a Primera División. «En Segunda no hay que mirar desde abajo ni desde arriba a nadie. Hay que mirar a todos los equipos por igual porque es una categoría muy igualada», comentaba.

El míster se detenía en la trayectoria del rival de este fin de semana, un Zaragoza que da la sensación que ha ido de más a menos a tenor de sus resultados. «El Zaragoza ha hecho méritos para tener mejores resultados en los últimos partidos», afirmaba.

A Carrión también se le cuestionó cómo buscarle las cosquillas al cuadro aragonés y el catalán fue muy claro al apuntar que «el Zaragoza no se tiene que sentir cómodo con el balón. Les tenemos que generar dudas en su defensa». Los de La Romareda llegarán a Soria con bajas importantes, aunque la más llamativa es la de su delantero Dwamena, que con debido a un problema de salud es baja indefinida. Lo de Dwamena es una pena. Le mandamos nuestro ánimo. Ojalá pudiera estar el domingo porque significaría que está bien. Son bajas que no gustan», destacaba el máximo responsable del banquillo soriano.

El Numancia afronta el choque con la vitola de equipo en racha ya que son ocho las jornadas sin perder y, además, en Los Pajaritos, se está mostrando muy sólido al haber sumado diez puntos de los últimos doce en juego. «Queremos seguir con esta racha y estamos preparados para ello», indicaba.

Este Numancia de Carrión se caracteriza por no perder la fe hasta el final, como así quedó reflejado hace una semana en Oviedo. Sobre esta capacidad, el míster señalaba que «los equipos, mejores o peores, que tiene alma siempre están arriba y este Numancia me lo ha demostrado desde la pretemporada. Estemos bien o no tan bien la realidad es que nunca tira la toalla. En lo que va de competición el equipo se ha dejado la vida».

El técnico no daba pistas sobre el once de mañana y se le preguntaba por dos nombres propios con opciones de ser titulares como son Castellano y Néstor Albiach. Carrión decía que el primero es una opción para suplir al lesionado Héctor y que el segundo «está mejor físicamente».

Nacho se ha caído de las últimas citaciones para perder protagonismo este curso en relación al pasado. Al respecto, Carrión reconocía que había hablado con Nacho y que sus ausencias son «decisiones técnicas». «Nacho está trabajando bien y su situación puede cambiar», indicaba.

La plantilla numantina realizará hoy el último entrenamiento antes de enfrentarse al Zaragoza y para este encuentro Luis Carrión confirmaba que tres son las ausencias: Admonio, Héctor y Curro. Los dos primeros están en el dique seco por sus respectivas lesiones mientras que Curro cumplirá su segundo partido con el que fue castigado tras la roja ante el Fuenlabrada.