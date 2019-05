«El equipo está unido»

Juan Carlos, que en Albacete regresará a la portería del C.D. Numancia después de cumplir un partido de sanción, apela al trabajo, al optimismo y sobre todo a la unión para sacar la delicada situación del equipo hacia adelante. El meta balear reconoce que no han estado a la altura en momentos puntuales de la temporada, aunque ello ya forma parte del pasado y ahora lo que quiere es que todos estén con los cinco sentidos en los compromisos que restan a los rojillos para alcanzar la salvación.

El arquero, que ante el Deportivo de la Coruña se perdía los primeros partidos de la actual campaña, se centra en el presente y en el futuro de los numantinos. «Las dos jornadas de descanso nos han venido bien. Después de la derrota ante el Deportivo hemos reseteado y afrontamos la semana con toda la ilusión y las ganas». El mallorquín está convencido de que el Numancia continuará en Segunda División y el gran aval está en el vestuario del equipo. «Veo unión entre nosotros», reconocía Juan Carlos, quien daba a conocer algún episodio con compañeros respeto a la implicación de los jugadores. «Ganea, un chico que está aquí cedido, me ha comentado esta mañana que ‘hermano esto hay que sacarlo hacia adelante’».

Los jugadores rojillos no le pierden la cara a la compleja situación del equipo y Juan Carlos es de los que piensan que «no es el momento de buscar culpables. Todos tenemos que sumar y en cada entrenamiento hay que dejar a un lado el pesimismo y afrontar este tramo final convencidos de lograr el objetivo».

El guardameta sabe que han hecho muchas cosas mal en el presente curso, aunque apuesta por dejar a un lado el pasado. «No hay que mirar atrás y rehacernos en los cinco encuentros que nos quedan. Nos tenemos que centrar en el próximo partido, en Albacete. Pensar a corto plazo y no mirar a otros campos», señalaba el de Calvía a la finalización del entrenamiento de ayer.

Y el próximo partido es en Albacete ante un equipo como el manchego en el que Juan Carlos militó en el ejercicio 2015-2016. «Fue un año muy duro. Vuelvo al Carlos Belmonte con el único objetivo de conseguir los tres puntos», indicaba el jugador. Una victoria que daría la vida a un Numancia que necesita sumar. En las filas albaceteñas no estará Roman Zozulia, que siempre es una amenaza para cualquier defensa y para cualquier portero. «Mejor que no juegue porque es uno de los mejores delanteros de la categoría», comentaba el meta.

Juan Carlos también quiso ser crítico con el rendimiento del equipo al afirmar que «en momentos puntuales no hemos estado a la altura». El insular saque que los rojillos podían haber dado más de sí este curso, aunque también sacaba a relucir la mala suerte que se ha tenido en partido concretos. «Da la sensación que nos ha mirado un tuerto como el día del Mallorca. No es justificación, pero el fútbol no está siendo justo».