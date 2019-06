«El que marque tiene el pase cerca»

La segunda eliminatoria del Numancia B por el ascenso a Segunda división B se resuelve mañana en Cádiz. El filial rojillo mide fuerzas ante el filial gaditano por seguir vivo y pasar a la tercera y definitiva ronda de la tortuosa fase de ascenso. Desde la igualdad que otorga el empate sin goles del encuentro de ida disputado el pasado fin de semana en la ciudad deportiva numantina, el grupo de José Alejandro Huerta no variará mucho los aspectos de su juego que le han permitido llegar hasta este punto de la competición. Once meses de trabajo, una cifra elevada de partidos oficiales, más de 40, y más de 200 sesiones de entrenamiento. Todo dirigido hacia la meta de colarse en la ronda final de la promoción de ascenso. El lunes habrá nuevo sorteo, el último, y el Numancia B aspira a meterse entre los elegidos para la pelea definitiva por elevar la categoría. Todo pasa por el partido de mañana en Cádiz.

«Tenemos la ilusión de meternos en la fase final. Somos conscientes de la dificultad y la complicación por los números del Cádiz B», comenta el técnico José Alejandro Huerta, consciente de que debe gestionar además una serie de condicionantes añadidos al enfrentamiento. «El viaje es largo, pero creo que tenemos el tiempo suficiente para recuperarnos. Viajamos para llegar a realizar una sesión de trabajo por la tarde y luego jugar por la mañana. No es lo más habitual para nosotros, pero no es un problema. Hemos jugado un par de veces por la mañana y hemos empatado sin goles en las dos ocasiones. También entrenamos a veces a esa hora y reitero que no nos encontramos incómodos en esa franja horaria. La meteorología también puede determinar el partido, pero son asuntos que debemos gestionar. Tenemos confianza en nuestras posibilidades», argumenta.

Sus posibilidades se centran, según el entrenador de Abejar, por no variar en exceso aquellos aspectos que les han permitido presentarse con opciones a estas alturas de la temporada después de una fase regular en la que finalizaron cuartos y en la vuelta de la segunda eliminatoria por el ascenso sin perder en los tres partidos precedentes. «Vamos a un partido con un resultado ajustado. Con toda la información recogida durante esta semana, hemos observado que ellos no cambian apenas si juegan en casa o fuera. Si conseguimos meter un gol, tenemos muchas opciones. El cero a cero es el único empate que no nos garantiza el pase. Ellos encajan poco y creo que el que marque tiene muy cerca la victoria en la eliminatoria», analiza Huerta.

Ese gol lo buscarán desde sus armas habituales. «No cambiaremos mucho aunque dominamos varios registros. Mantendremos la misma propuesta cambiando algunos matices. Nosotros nos encontramos cómodos con el balón a la hora de jugar de manera combinativa, pero también aprovechamos bien los espacios para realizar rápidas transiciones. Si se cierran, nos dificultarán nuestro despliegue con espacios. Los matices pueden llegar desde el juego por las bandas ya que ellos se defienden bien por dentro por lo que debemos atacar por los costados», destaca el técnico, que tampoco le preocupa que se alargue el enfrentamiento. «Todos los equipos estamos en una situación parecida a estas alturas de la temporada. El cansancio por los muchos minutos de competición debe quedar en un segundo plano porque pueden otros factores como la ilusión y las ganas de seguir adelante. Ellos, además, han jugado algo más ya que en su grupo había más equipos. Nosotros debemos descansar bien, tenemos tiempo después del viaje y ser fieles a lo que hemos realizado hasta ahora», finaliza el entrenador numantino que cuenta con todos sus jugadores para el partido después de una semana en la que se han recuperado algunos jugadores de molestias físicas lógicas tras el anterior enfrentamiento y de un virus.