La cita en Melilla ha dejado un buen poso en el seno del Río Duero Soria. La victoria ha impulsado al conjunto celeste hasta la quinta posición, ese puesto que parece destinado al mejor de la otra liga, la que protagonizan el grupo que no alcanza a poner en problemas a los cuatro de arriba, los que lucharán por el título de la Superliga de voleibol. Así se desprende de la clasificación con Palma, Teruel y Almería en los mismos puntos y con un cuarto también destacado que en esta ocasión es el Barcelona. El Río Duero les sigue desde la distancia, pero es el primero de la clase media gracias a la victoria en Melilla. «El partido fue excelente. El mejor de la temporada», destacó ayer el técnico Manuel Sevillano en su habitual repaso de la actualidad de su conjunto. «Melilla es un muy buen equipo. Es de la clase media, como nosotros, y cuajó un gran partido, pero nosotros estuvimos mejor», consideró el entrenador, que calificó de muy alto nivel el juego desplegado por ambos conjuntos en la cancha melillense. «La característica general fue la intensidad altísima con la que afrontamos los dos el partido. Nosotros no perdimos la concentración en ningún momento lo que permitió que no nos fuéramos del choque y estuviéramos constantemente metidos en el juego», afirmó.

Una de las causas de la victoria se generó por la actuación de Osorio, máximo anotador del partido y de la jornada de la Superliga. «Sus porcentajes por encima de un 50% contrarrestaron la gran actuación de su mejor rematador. Es una de las causas por las que ganamos, además de nuestra lucha. Peleamos constantemente sin ceder en nuestra intensidad y concentración», analizó Sevillano.

La siguiente cita para el Río Duero Soria es en el pabellón de Los Pajaritos ante el L’Illa Grau, otro rival de la clase media con el que se disputa la posibilidad de seguir comandando los puestos de la otra liga e intentar acercarse a los inaccesibles primeros clasificados. La consolidación de esa quinta plaza también repercute en las opciones de meterse en la Copa del Rey. El Río Duero organizará la fase final pero su posición condicionará la presencia de alguno de los aspirantes a meterse en la nómina de los seis conjuntos que lucharán por el segundo título de la competición doméstica. La intención del equipo soriano, según Manuel Sevillano, es mantener el nivel exhibido en Melilla. «Nuestra prioridad para este partido contra el L’Illa Grau es mantener la intensidad y el nivel de juego demostrado en Melilla», comentó. También apuntó que la «concentración es necesaria para no dar oportunidades al rival más allá del juego que despliegue. Debemos estar muy metidos en el partido». Sevillano insistió en la necesidad de «estar centrados», sin fisuras en su juego para evitar males mayores como ya ha ocurrido en citas precedentes.

Del rival, también destacó el conjunto con la presencia de varios jugadores con experiencia por lo que su paso por Soria no será anecdótico. «Viene Bernal, un sacador muy fuerte que nos pondrá a prueba, pero también se presentan en Los Pajaritos con un grupo de jugadores con experiencia y capacidad dentro de la Superliga. Tienen un buen opuesto y varios receptores con buen juego». «Es un buen equipo de la media tabla que lucha por ser de los mejores en esa franja de la clasificación», añadió.

Sevillano cuenta con todos sus efectivos en condiciones, «aunque esta semana tienen más dolores que de costumbre, pero todos están a pleno rendimiento para preparar la cita ante el equipo de Castellón y posteriormente jugar el sábado», informó el entrenador del equipo celeste.

La competición camina hacia su primer tramo completo. El que marca la línea de clasificación para la Copa del Rey y en esta fase, pocas sorpresas entre los tres aspirantes al título y el resto. La novedad sobre el cuarto clasificado es que esta campaña es el FCBarcelona el señalado para completar el cuadro de honor de cara a la lucha por el título de la Superliga. Por abajo, Textil Santanderina, Mediterráneo y Tarragona se perfilan como los que pelearán por eludir el descenso. El conjunto tarraconense todavía no ha sumado ningún punto y su trayectoria le lleva a convertirse en aspirante número uno a perder la categoría.

De aquí a final de año, se completarán las tres jornadas de la primera vuelta y quedará formado el cuadro de competición de la Copa del Rey, uno de los objetivos claros del Río Duero Soria en la presente temporada.