«El Numancia ha recuperado el orden y la estabilidad»

Después de una dilatada y exitosa carrera por varios clubes de Primera y Segunda División, Julio Álvarez colgaba las botas como futbolista hace dos años. La última camiseta que vistió fue la del C.D. Numancia, equipo con el que se verá las caras el próximo fin de semana como segundo entrenador de la S.D. Ponferradina. Le desea siempre lo mejor al equipo numantino, del que asegura que «ha recuperado el orden y la estabilidad» tras una campaña difícil. Por el club rojillo siente «respeto y admiración», aunque el sábado dejará las amistades y los buenos recuerdos en el cajón para que los tres puntos se queden en El Toralín.

Pregunta.-¿Cómo está siendo su experiencia en el banquillo de la Ponferradina?

Respuesta.-Me gusta mucho el fútbol y la experiencia está siendo buena y positiva. Además no creo que haya una manera mejor de comenzar en los banquillos que con un amigo como es Bolo. En Ponferrada estoy encantado y la Ponferradina tiene mucho margen de mejora, con un presidente que es una persona muy inteligente.

P.-Bolo y usted se conocen de la etapa que compartieron en el Numancia en una temporada que acabó con el tercer ascenso a Primera División.

R.-No, Bolo y yo coincidimos por primera vez en el Rayo Vallecano y después volvemos a compartir vestuario en el Numancia en aquel año que fue maravilloso y que se acabó subiendo a la Primera División. Bolo es una persona impresionante y no me lo pensé cuando me propusieron la posibilidad de trabajar con él.

P.-Al ser amigos no sé si será más fácil o más difícil el trabajo en el día a día.

R.-Sin lugar a dudas todo es más sencillo. Yo le escucho y él me escucha. Tenemos dos maneras diferentes de ver el fútbol y ello creo que enriquece al equipo a la hora de la competición.

P.-Y hablando de la competición el próximo rival es el Numancia. Está claro que para usted es un partido especial y diferente.

R.-Desde luego que sí porque el Numancia es un club que llevo en el corazón. Pero somos profesionales y de cara a la próxima jornada sólo me centro en la Ponferradina. Mi máxima es que si haces tú las cosas bien le das pocas opciones al rival. Pero sí, siento respeto y admiración por el club que es el Numancia. Por todo lo que ha conseguido a lo largo de estos años y por la forma que tienen de trabajar.

P.-Y en el plano deportivo, ¿qué opinión tiene del Numancia en las once jornadas de Liga que se han disputado hasta la fecha?

R.-El Numancia ha recuperado el orden y la estabilidad que le faltó la pasada campaña. Para el Numancia el año pasado fu difícil. Particularmente me gusta mucho la idea de fútbol que tiene Luis Carrión. Creo que es un técnico que está haciendo un buen trabajo, que habla con respeto y prudencia.

P.-Retrocediendo en el tiempo, la temporada anterior fue una de las más complicadas que ha vivido el Numancia en los últimos años.

R.-Creo que su experiencia en la categoría de la Segunda División fue fundamental para conseguir la permanencia.

P.-A buen seguro que el cambio de propietarios también afectó a la dinámica deportiva.

R.-Desde luego que se tuvo que notar y desde fuera parece que al Numancia le costó encajar estos cambios.

P.-Francisco Rubio dejó el listón muy alto a los nuevos responsables de la entidad.

R.-No va a ser nada fácil repetir aquellos años tan maravillosos en los que el Numancia subió hasta entre ocasiones a Primera. Cierto es que ahora el Numancia es un club grande de Segunda y se tienen las herramientas para hacer buenas temporadas.

P.- ¿Si pudiera eliminar a un jugador rojillo para el sábado a quién elegiría?

R.-A ninguno en concreto porque en el Numancia, como le pasa a la Ponferradina, lo importante es el grupo. El Numancia tiene jugadores de calidad que con el paso de los años son los veteranos de la plantilla y con los que coincidí. También tiene gente que viene desde atrás como por ejemplo Moha, un chico que cuando estaba yo ya entrenaba con nosotros.

P.-¿Da por bueno el reparto de puntos el próximo sábado?

R.-Nosotros siempre vamos a por los tres puntos y si jugamos en El Toralín todavía más. Nos da igual el rival que venga porque en nuestra cabeza sólo están los tres puntos. Está claro que luego hay que ver cuál es el desarrollo del partido.

P.-La temporada pasada estuvo de comentarista en los partidos de televisión. ¿Ya ha enfocado su carrera dirigida a los banquillos?

R.-Lo que tengo claro es que como ser jugador no hay nada y esa etapa ya pasó. Disfruté de comentarista y ahora lo que quiero es aprender como técnico. He firmado por un año con la Ponferradina y me encuentro en una fase de análisis de lo que quiero hacer en el futuro.

P.-Le veo en ese futuro que dice como entrenador del Numancia.

R.-No descarto nada. Ya se verá, pero repito que ahora estoy en una fase de ver por dónde irá mi carrera.

P.-De su etapa de jugador que finalizó hace dos años a la actual el gran cambio ha sido el videoarbitraje. ¿Qué opinión le merece el VAR?

R.-Si se ha decidido implantarlo hay que apoyar esta tecnología en el fútbol. Creo que si alrededor del VAR se genera polémica va a ser perjudicial.

P.-Para finalizar, ¿con qué se queda con el botillo de Ponferrada o con el torrezno de Soria?

R.-Es imposible elegir entre uno y otro. Me quedó con los dos, no hay ninguna duda. El botillo y el torrezno harían una buena mezcla en cualquier menú compartido con la familia o con unos buenos amigos.