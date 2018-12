«El penalti nos ha condicionado todo»

Aritz López Garai, entrenador del Numancia, analizó la situación de su equipo a la finalización del choque en su comparecencia en la sala de prensa de Los Pajaritos. El primer punto que destacó fue la señalización de la pena máxima, que ya marcó el partido desde ese momento. «Hemos cometido el error del penalti que nos condiciona todo el partido», indicó López Garai, consciente del desacierto de sus jugadores. «Hoy -por ayer- no ha salido nada. Hemos estado erráticos en el pase, sin intensidad contra un rival como este», destacó. Sobre lo impreciso de su equipo destacó la labor del rival. «Mérito de ellos y demérito nuestro. Es un día donde no hay donde agarrarse, olvidarse y pensar en el partido de Alcorcón», comentó. En la resolución de las jugadas, el entrenador asumió que «no hemos estado acertados ni en disparos, ni estrategia, con diez córners, situaciones de disparo al borde del área, no hemos estado acertados en el uno para uno, así por mucho que tengas el balón si no estás acertado pasa esto. Sobre la plantilla, aclaró que «tengo tres delanteros, y sigo pensando en poner a Mateu abajo. Ahora la gente con menos minutos que tenga ganas de salir que salga para aligerar plantilla. No puedo asegurar que venga alguien», finalizó.

Ramis

Satisfecho por la victoria, Luis Miguel Ramis, entrenador del Albacete, destacó la labor de su equipo en defensa, pero echó en falta mejores prestaciones en ataque. «No hemos hecho en líneas generales un buen partido con balón en la fase ofensiva, se nos iban posesiones y el rival acababa crecido, sabemos que empuja y es dominador. Había pasado la primera parte bien y al final estas cosas ocurren. El partido defensivo de todos has ido extraordinario y ha servido para ganar los tres puntos», analizó. El técnico no salió muy contento con el juego de ataque. «No acabábamos de terminar jugadas ni llevar el partido donde queríamos, no dejábamos espacio para que ellos corrieran pero nos faltaba más control del partido. El penalti de Malsa no lo he visto pero si me ha parecido, es una jugada típica. Es penalti pitable. Es una jugada difícil es un chico joven de energía…es una acción normal y defensiva», asumió. Sobre el penalti del Numancia. «Del primero….la regla dice lo que dice, que el balón va a gol y él lo para con la mano, el cuarto árbitro lo ha dicho en el mensaje al árbitro. Es roja, que nos lo digan a nosotros, pero lo ha interpretado así, luego en la segunda parte ha habido otro claro pero… son tres puntos», indicó.