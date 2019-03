«El Sporting vendrá herido»

Alain Oyarzun se perdía los dos últimos partidos del C.D. Numancia ante Osasuna y Extremadura por lesión pero su tobillo ya está en condiciones para entrar en los planes de López Garai de cara al encuentro de este fin de semana ante el Sporting de Gijón. El vasco, que reconoce que no está al cien por cien físicamente después de este parón obligado, apuesta por encadenar dos victorias seguidas a costa de un conjunto asturiano del que asegura «llegará herido». Y es que el cuadro gijonés aterrizará en Los Pajaritos con tres derrotas seguidas a sus espaldas.

El guipuzcoano se refería a su estado físico a la finalización del entreno de ayer e indicaba que «llevo tres días trabajando sin problemas pero es cierto que todavía no estoy al cien por cien. Pero me encuentro bien y a disposición del entrenador». Oyarzun se lesionaba en la semana previa a la visita de Osasuna con un esguince de tobillo que le ha dejado en el dique seco en las dos últimas jornadas. Ahora, a tenor del buen rendimiento del equipo con cuatro puntos sumados de seis posibles, se tendrá que volver a ganar un hueco en el once. Sobre esta competencia en la plantilla señalaba que «el nivel es alto y que salga seguro que lo hace bien».

El extremo valoraba los tres puntos logrados en Almendralejo y comentaba que «por fin ha llegado esa primera victoria fuera. Un triunfo que creo que ha llegado tarde porque hemos hecho méritos para haber ganado antes como visitantes». Oyarzun vio los toros del Francisco de la Hera desde la barrera y aseguraba que «creo que ha sido el partido en el que mejor hemos defendido de todos los jugados como visitantes».

El Numancia se ha colocado con 34 puntos y ahora el reto es seguir sumando de tres en tres. «Tenemos que dar continuidad a la última victoria con el objetivo de encadenar la segunda. En casa somos fuertes y ante el Sporting lo tendremos que demostrar», apuntaba. Y es que los rojillos sólo han sido capaces de hilvanar dos triunfos consecutivos este curso después de superar al Extremadura y al Zaragoza en Los Pajaritos en la primera vuelta.

El jugador numantino para nada se fía de un rival como el gijonés que con tres derrotas llega a Soria en el peor momento de la temporada. «Su racha es mala pero va a ser un rival complicado y exigente. Tendremos que estar a nuestro mejor nivel para sumar los tres puntos».

Cuando la competición liguera entra en sus últimos tres meses, el Numancia cuenta con una más que jugosa renta de once puntos sobre la zona de descenso. ¿Dónde se puede ver al equipo rojillo en el mes de junio? Oyarzun no quiere pensar en un futuro a largo plazo e indica que «la permanencia no la tenemos todavía conseguida y tenemos que ir partido a partido sin ponernos metas. Ya veremos dónde podemos estar al final de la Liga».

Futuro

En las últimas semanas se ha apuntado del interés tanto del Athletic de Bilbao como de la Real Sociedad por Alain Oyarzun de cara a las próximas temporadas dado el buen rendimiento que está teniendo en su primera aventura como jugador del Numancia. Al respecto, el vasco se mostraba muy tranquilo y muy contundente. «Ha habido alguna llamada pero no me descentro. Tengo una temporada más de contrato en el Numancia y tanto en el club como en la ciudad soy feliz», comentaba el futbolista. El numantino está cuajando un gran curso liguero y los números están encima de la mesa y dicen que es el mejor asistente de la categoría. Estos números han llamado la atención en otros equipos, que tendrían el nombre de Oyarzun en su agenda de cara al próximo mercado de fichajes en los meses de verano. El vasco ha vuelto por sus fueros después de que la pasada campaña apenas entrase en los planes del Real Zaragoza que entrenaba Natxo González. «Después de dos años complicados en los que jugué poco, en el Numancia estoy recuperando mi mejor nivel. Estoy contento de cómo me están saliendo las cosas. Alain Oyarzun es uno de los fijos de López Garai este curso y de las 27 jornadas que se han disputado sólo se ha perdido seis encuentros.