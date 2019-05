«El Zaragoza nos tendrá ganas"

Alain Oyarzun no podrá estar en La Romareda por lesión pero es una de las voces autorizadas para explicar lo que le espera al C.D. Numancia el domingo en Zaragoza. El vasco formaba parte de la plantilla zaragocista que la temporada pasada caía a manos de los sorianos en el play off de ascenso con un gold e Diamanka. Una derrota que escoció en la capital del Ebro y de la que a buen seguro se querrán tomar revancha. «Nos tendrán ganas», aseguraba el extremo numantino.

Oyarzun echaba la mirada atrás y se remontaba un año en el calendario, cuando el Zaragoza era el gran favorito ante el Numancia para pasar a la final de la promoción de ascenso a Primera División después de empatar a uno en Los Pajaritos. «El gol de Diamanka nos sentenció porque ya no había tiempo para nada. Fue una derrota que nos dolió y que dio al traste con la ilusión de volver Primera», indicaba el futbolista.

En Zaragoza no olvidan aquel partido y Oyarzun tiene muy claro que «el domingo no nos van a regalar nada. Seguro que nos tendrán ganas, aunque nosotros estamos convencidos de que podemos conseguir la victoria y así dejas sellada la salvación en la categoría».

El vasco se refería a su año en tierras mañas y a su poca participación en los planes de Natxo González. «No fue una temporada fácil, aunque me la tomo como una experiencia más de aprendizaje», destacaba. A Oyarzun le hubiera gustado estar en este fin de semana en el césped de La Romareda para callar muchas bocas y para hacer ver a más de uno que hubiera tenido sitio en las filas blanquillas. «Me quedo con la espina de no poder jugar el partido en La Romareda», reconocía. La recaía de la lesión muscular en los isquiotibiales tras jugar el último cuarto de hora en Oviedo suponía para el jugador adelantar el fin del curso. Sobre esta recaída señalaba que «quisimos adelantar los plazos para estar con el equipo y no pudo ser».

Oyarzun será un hincha más del Numancia en la grada de la Romareda en la tarde de un domingo que promete emociones fuertes. «No tenemos que pensar en nadie, sólo en nosotros mismos y en sumar los tres puntos ante el Zaragoza. Si ganamos en La Romareda estará conseguida la permanencia y no tendremos que mirar a otros resultados», apuntaba. ¿El Numancia puede ganar en la capital maña? «Desde luego que sí y con ese convencimiento vamos a viajar», afirmaba. La plantilla rojilla no quiere esperar más para amarrar la salvación y la intención es que ante Las Palmas en la última jornada no haya nada en juego.

Oyarzun, que al margen de los 15 minutos en el Tartiere es baja desde el pasado 12 de marzo, también hablaba sobre su futuro y aseguraba que «tengo una temporada más de contrato con el Numancia y aquí estoy contento. Mi idea es seguir en Soria.

El gran rendimiento del vasco en los dos primeros tercios del ejercicio llamó la atención a otros clubes que mostraron su interés para hacerse con sus servicios. Athletic de Bilbao, Real Sociedad y Osasuna son algunos de los equipos que siguen a Oyarzun.

Numancia B

Con la recuperación del delantero Jordi Ferrer, el Numancia B no tiene bajas para visitar mañana, a partir de las 18.00 horas, al Laredo en el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria por el play off de ascenso a Segunda División B. Alex Huerta cuenta con todos sus efectivos para defender el 1-0 logrado en el compromiso de ida en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio.

La expedición del filial viajará el mismo día del partido, concretamente a partir de las 9.45 horas, rumbo a la localidad cántabra. Desde el club se decidió que el desplazamiento fuera el mismo sábado teniendo en cuenta los hábitos del equipo a lo largo del curso y de que la mitad de los viajes en el grupo VIII de Tercera División son más largos que a Laredo.

Si en las filas sorianas no hay ausencias, en las cántabras el mediocentro Óscar será baja después de retirarse en los primeros compases del partido de la semana pasada en Soria. Camino y Lazcano tampoco estarán a disposición del míster.

El Numancia B se encontrará en Laredo con un campo en buenas condiciones en cuanto a césped se refiere. Las dimensiones de San Lorenzo son de 104x62 por los 103x68 de la Ciudad Deportiva.

Numancia juvenil

A este Numancia juvenil le gustan los retos importantes y el domingo, en los cuartos de final de la Copa del Rey, quiere acabar con la racha victoriosa de un Levante que encadena ni más ni menos que 14 triunfos consecutivos. Los de Pablo Ayuso llegan al encuentro con la moral por las nubes después de eliminar al Celta y su objetivo es conseguir un buen resultado para viajar con opciones dentro de una semana a Valencia. Los rojillos sólo tienen la baja de Juanlu para recibir a un rival que eliminaba al Sevilla en la ronda anterior. Este Levante ha llegado a la recta final del curso en un momento dulce, aunque el Numancia B también puede presumir de unos números envidiables.