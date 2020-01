Empate sobre la bocina

En el último suspiro, en el último balón (ni se sacó de centro), Curro acertó a meter la puntera para batir la portería alfarera y rescatar un punto que, visto lo visto, es un gran botín para un CD Numancia inferior a su rival durante tres cuartas partes del partido. Solo la falta de puntería y las acertadas intervenciones de Dani Barrio habían impedido que los de Fran Fernández resolvieran mucho antes el encuentro a su favor.

En apenas siete minutos locos, Boateng había adelantado a los madrileños tras un córner, Higinio había devuelto la igualada al electrónico con un cabezazo majestuoso y Stoichkov había transformado un inocente penalti del debutante Erik Morán sobre Arribas. El empate supo a gloria al centenar de aficionados rojillos que desafiaron a la fría noche de Santo Domingo, un estadio en el que los numantinos solo perdieron una vez, en su primera visita, allá por noviembre de 2010. En las nueve siguientes, tres triunfos y seis empates, contando el de ayer.

El encuentro llegaba tras la primera decepción de 2020, la derrota ante el colista Deportivo en Los Pajaritos, que había descabalgado a los de Luis Miguel Carrión de la zona de promoción de ascenso. A la baja de Escassi, que parece podría volver a la convocatoria el próximo sábado frente al Sporting, se unía la de Gus Ledes, sancionado con dos partidos tras su expulsión en la última jornada. También salieron del once Vidorreta y Moha, quien ni siquiera fue convocado. Álex Sola entró en la punta izquierda del ataque y Otegui se situó en la medular junto a Erik Morán, gran novedad en el once rojillo. Bernardo se sentó en el banquillo, aunque tendrá que esperar una mejor ocasión para debutar.

Decía Carrión en la previa que el Alcorcón no necesita jugar bien para puntuar. Pues ayer no jugó bien, sino muy bien, sobre todo en la primera mitad, que fue un monólogo amarillo ante un aturdido Numancia que bastante hizo con achicar balones y mantener su portería imbatida hasta el descanso. Ni siquiera disparó entre los palos en este primer acto, por hasta trece intentos de su rival, que también ejerció un claro control del balón (70% de posesión) y arrasó en todas las estadísticas como, por ejemplo, doblando a los castellanos en balones recuperados.

Rui Costa y, sobre todo, Stoichkov fueron una pesadilla constante para sus marcadores, debido a su calidad, a su movilidad y a lo bien que se entienden el portugués y el búlgaro. Pero el primer gran susto se lo dio Derik Osede a Dani Barrio, al tratar de devolverle un balón en el interior del área al que a punto estuvo de llegar un delantero rival, fruto de la altísima presión que ordenó Fernández. Con el paso de los minutos, el Numancia se vio obligado a parapetarse en su área ante la avalancha que se le venía encima; por la izquierda con Arribas, por la derecha con Mula, por el centro con Boateng.

Las jugadas casi siempre acababan con peligrosísimos centros bombeados al área, bien achicados por Derik y Adrián Castellano. Y, cuando no conseguían despejar, siempre aparecía una pierna, un cuerpo, una cabeza y, en última instancia, los guantes de Dani Barrio. Fue un auténtico bombardeo que milagrosamente no acabó en gol; o en goles. Cuando el navarro Galech Apezteguia indicó el descanso, jugadores, técnicos e hinchada respiraron aliviados. Lo que vendría a la vuelta de vestuarios no podía ser peor que lo visto durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

Lo primero que ocurrió fue que el colegiado se tragó un claro pisotón de David Fernández a Higinio cuando este se disponía a encarar a Dani Jiménez. Luego, volvió el acoso de los alfareros, que obligaron al lucimiento de Dani Barrio a disparos de Boateng y Álex Mula, este en dos ocasiones. A la salida de un córner, el cántaro se rompió. Balón al segundo palo, cabezazo de Diéguez, control en el interior del área de Boateng y, con la misma pierna zurda, chut a la media vuelta ante el que poco pudo hacer el portero gijonés.

Carrión dio entrada a Noguera por Marc Mateu, que cedió el brazalete de capitán a Higinio. Y le dio alas para elevarse y cabecear un centro al área de Iván Calero como mandan los cánones; suspensión, giro de cabeza y picado a la base del poste. Un golazo. Desafortunadamente, el carrusel no se detuvo ahí y Erik Morán derribó dentro del área a Arribas cuando este trataba de colarse entre él y Calero. Aunque trató de bajar la espuela en el último momento, el penalti fue claro. El especialista Stoichkov transformó la pena máxima con un pateo raso, ni muy fuerte, ni ajustado, pero lo suficiente para engañar a Dani.

Cansado, el Alcorcón se echó atrás para defender su ventaja y tratar de matar a la contra. El Numancia, guiado sobre todo por las conducciones de Álex Sola, se lanzó en pos del tercer empate de la tarde. El guipuzcoano provocó la mejor ocasión con un disparo envenenado desde el vértice izquierdo del área que despejó felinamente a córner el otro Dani. Curro Sánchez intentó el gol olímpico en la acción posterior, aunque el balón se marchó por encima del larguero. Un minuto después, maravilloso pase de Curro a la espalda de la defensa, control orientado de Sola para deshacerse del guardameta y el balón que se pierde junto a la base del poste. Lástima que se le había ido un ‘pelín’ largo y no había podido girar el tobillo en el golpeo.

También pudo llegar el tercero del Alcorcón en sendos contragolpes culminados por Mula y detenidos, no sin esfuerzo, por Barrio. Los últimos minutos vieron un infructuoso bombardeo aéreo sobre el área madrileña hasta que, en la última, a Higinio se le ocurrió probar fortuna por abajo y allí apareció Curro para establecer el definitivo empate.