Un empate insuficiente

El Numancia se trajo de Tenerife un empate y un punto para seguir en su propósito de no meterse en líos para lo que resta de temporada. Sin embargo, la victoria del Extremadura (27 puntos), conjunto que marca la frontera con la zona roja del descenso, estrecha un poco más las distancias entre el abismo y los equipos que huyen del peligro. Si hace una semana la diferencia era de diez puntos, ahora es de ocho, con un grupo de cuatro conjuntos por medio, Majadahonda (33), Tenerife (32), Lugo y Zaragoza (31). Resta todavía un buen tramo a la competición como para desterrar cualquier circunstancia por lo que el Numancia no puede descuidarse ni pensar que se encuentra en un limbo clasificatorio ajeno a los avatares de la competición. No cabe la relajación por mucho que parezca situarse en tierra de nadie.



El empate en Tenerife llegó después de encajar un gol en otra jugada desgraciada. Las quejas de Juan Carlos, el portero numantino, posteriores a la acción del gol olímpico parecen más un enfado por las consecuencias que una reclamación fundada. El gol subió al marcador y el equipo rojillo reaccionó en la segunda parte después del aturdimiento lógico de verse por detrás del marcador cuando hasta ese momento gobernaba el enfrentamiento sin apuros y con claras llegadas al área rival. Un contratiempo que debió superar con una segunda parte en la que se acercó al empate en varias oportunidades y que solo el portero rival, Dani Hernández, frenó con sus intervenciones.



Una vez más, una acción que puede definirse como error condicionó el siguiente desarrollo del enfrentamiento. El peaje de esa lista es alto y como reconoció el propio entrenador les está pasando una factura muy alta. En estos momentos el conjunto suma un total de 35 puntos lo que no le da para situarse en una posición cómoda todavía. Cuantificar en puntos los errores, despistes o faltas de concentración es complicado por cómo se desarrolla el fútbol y por lo que podría ser y no ha sido. El dato claro es que una cantidad de puntos se han quedado por el camino y no se han sumado para la tranquilidad del equipo o para aspirar a otra lucha, ahora lejana como es la promoción de ascenso, a una docena de puntos de distancia. La irregularidad pese a firmar un buen partido en Tenerife marca la trayectoria de un equipo escasamente fiable por sus errores.

Entrenamiento en Tenerife

El Numancia aprovechó su estancia en Tenerife para ejercitarse ayer en las instalaciones del club chicharrero antes de emprender la vuelta a Soria. Sesión de recuperación para los titulares con más intensidad para el resto de jugadores que no jugaron o dispusieron de menos minutos de competición. La expedición rojilla está pendiente también del estado físico de Alain Oyarzun, que fue sustituido durante el enfrentamiento al quejarse de unas molestias en los isquiotibiales. Una vez en Soria, se le practicarán las pruebas pertinentes para conocer el alcance de esas molestias. El futbolista guipuzcoano recuperó la titularidad en el Heliodoro Rodríguez López después de superar otros problemas físicos y reaparecer unos minutos frente al Sporting de Gijón una semana antes en Los Pajaritos.

El siguiente compromiso del Numancia en la liga será el próximo lunes, 18 de marzo, frente al Málaga. La semana contará con más días de preparación para el importante choque con el conjunto andaluz por lo que la primera plantilla rojilla descansará hoy y mañana antes de iniciar las sesiones de trabajo enfocadas al partido del lunes en Los Pajaritos a partir de las 21.00 horas. Un choque para insistir en la necesidad de alejarse de la zona baja de la clasificación y certificar la tranquilidad para encarar la fase final de la temporada desde una posición cómoda en la clasificación.