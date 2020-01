El mes de enero ha finalizado con más pendiente de la deseada para los intereses del CDNumancia. Coincidiendo con el arranque de la segunda vuelta, las cuatro jornadas disputadas durante estas primeras semanas de 2020 han dejado un balance de cuatro puntos de los doce en juego. El equipo de Luis Miguel Carrión ha registrado una victoria (Sporting), un empate (Alcorcón) y dos derrotas (Deportivo de La Coruña y Real Zaragoza). Los puntos cosechados le han permitido acumular 36 con los que se ha asomado durante una semana a los puestos de promoción de ascenso, posición que recuperaba tras haber cerrado el anterior año en la sexta plaza cuando derrotó al Cádiz en el Ramón de Carranza y que perdió en la vuelta a la competición finalizado el periodo vacacional al perder con el Deportivo en Soria. La victoria en Los Pajaritos frente al Sporting le devolvió a esa sexta posición, de nuevo perdida, finalizado con derrota el enfrentamiento de La Romareda ante el Real Zaragoza. Una suerte de montaña rusa clasificatoria dependiendo de los resultados, arriba y abajo, como durante la mayor parte de la temporada.

El inicio de la segunda vuelta calca los números de la primera. Trayectoria simétrica en un calendario asimétrico. El Numancia comenzó el curso con dos derrotas, un empate y una victoria en las cuatro primeras jornadas (Alcorcón, 0-1; Tenerife, 3-2; Mirandés, 2-0; y Extremadura, 0-0). No superó la duodécima posición en ese tramo. La siguiente victoria frente al Huesca le permitió ascender para asomarse al balcón de la promoción, séptimo puesto, pero le costó alcanzar un lugar entre los seis primeros hasta no ganar al Fuenlabrada en la novena jornada. Primera ocasión en la que se clasificó en zona de promoción de ascenso, no la única vez porque ha pisado ese territorio posteriormente, siempre después de registrar alguna victoria, como al regresar de Gijón en la jornada decimoquinta o la de Cádiz en la vigésimo primera. En otras dos ocasiones más ha ocupado un puesto entre los seis primeros: en la decimosexta jornada al empatar con el Rayo (quinto puesto) y en la vigésimo cuarta después de derrotar al Sporting en Los Pajaritos.

Superado el mes de enero con un balance de un tercio de puntos en juego cosechados (Deportivo, 0-1; Alcorcón, 2-2; Sporting, 2-0; y Real Zaragoza, 1-0), cuatro de doce, febrero comienza con un enfrentamiento de enorme altura. El segundo clasificado, el Almería, visita Soria el próximo domingo. Desde los nueve puntos de distancia entre ambos contendientes, los pronósticos a priorísticos no pueden definir las posibilidades de uno u otro. El Almería superó al Numancia en el partido de la primera vuelta, disputado no hace tanto tiempo, finales de noviembre. El choque quedó condicionado por una jugada de penalti, gestada en una contra del Almería cuando el conjunto numantino botaba un saque de banda en la zona defensiva de su oponente. El domingo se presentará en Los Pajaritos un equipo con mirada elevada, con perspectivas de ascenso. Le recibirá otro, fortalecido en su feudo, con intenciones de acercarse cuanto antes a la permanencia para posteriormente observar su situación de cara a un posible asalto a los puestos que ronda constantemente en el tramo disputado hasta la fecha.

Los siguientes compromisos del Numancia le medirán con el Málaga en La Rosaleda, con Las Palmas en Los Pajaritos y con Albacete y Elche, ambos lejos de Soria. Un mes de febrero exigente con tres partidos fuera de casa con lo que representa para el conjunto soriano al que le cuesta ganar cuando se viste de visitante, dos victorias, seis empates y cuatro derrotas durante el presente ejercicio; y dos citas en casa ante rivales de la talla del Almería y Las Palmas. Dos de los equipos que han superado con claridad al Numancia en sus enfrentamientos del primer tramo de la competición. Arranca febrero con el conjunto rojillo a un punto de la promoción y a once del descenso. Otro mes señalado para definir el tramo final y definitivo de la competición.