Enara Oronoz y Pello Osoro reinan en Vinuesa

La borrasca Helena hizo de las suyas en el Triatlón de invierno de Vinuesa, que estaba establecido como primer Campeonato de España de 2019 para este deporte. El mal tiempo, especialmente en la cima del punto de nieve de Santa Inés, impidió que se disputara la ascensión ciclista y el parcial de esquí de fondo. De esta forma, la organización tuvo que trabajar contrarreloj para adaptar la prueba a un duatlón, tal y como recoge el reglamento de este deporte, y de esta forma salvar la cita y minimizar, en la medida de lo posible, los inconvenientes ocasionados por el viento y la nieve. Por su parte, los pacientes triatletas, que demostraron carácter y resistencia, desafiaron al intenso frío plasmando su estado de forma en este inicio de curso. Enara Oronoz (45.00), del Salotki Siquesi Trikideak, y Pello Osoro (36:56), Delteco Eibar Triatloi Taldea, lograron el cetro nacional en una cita que también dirimía los títulos regionales de la Comunidad de Madrid, La Rioja y Castilla y León. Entre los sorianos, Jaime Izquierdo se proclamó vencedor masculino en el Regional y su hermano Alfonso Izquierdo se proclamó campeón de España de triatlón de invierno júnior.

Como no podía ser de otra forma, el frío aumentó el número de deportistas que decidieron no entrar en liza o incluso los que tuvieron que retirarse por malas sensaciones. Pese a todo, el grueso del pelotón demostró ser de una pasta especial, desafiando a las condiciones variables que en Vinuesa se intercalaron con rachas de nieve, rachas de viento e incluso intervalos de sol. Esta situación permitió que se realizara, no sin esfuerzo, un duatlón convencional sobre 4 kilómetros en dos vueltas de primer sector, 14 kilómetros ciclistas en dos vueltas y 2 kilómetros finales a pie. Además, debido a la anchura de la vía transitable, se tuvieron que realizar tres salidas, realizadas cada 45 minutos, con élite masculina, categorías femeninas y grupos de edad. La carrera a pie discurrió por parte del circuito inicialmente previsto, al igual que el segmento ciclista.

En la élite, de inicio se pudo ver muy fuerte a los hermanos Osoro, al igual que Ramón Ejeda o Juan Ruiz, mientras que Joan Freixa quedaba fuera de carrera. Apretando los dientes en el segmento a pie, Pello Osoro abría diferencias para bajarse a la carrera a pie con un margen importante respecto a los perseguidores. Así sería, Pello revalidaba su título de campeón de España de Triatlón de invierno, superando en cerca de 30 segundos a Ramón Ejeda, que además sería el primer deportista de la Comunidad de Madrid, y a Txomin Osoro, que cedía cerca de un minuto respecto a su hermano.

EL SECTOR CICLISTA, CLAVE

En féminas, Enara Oronoz también selló su victoria en el segmento ciclista, a pesar de tener que sortear algunas dificultades. Tras correr en solitario los últimos 2 kilómetros de carrera a pie, levantó la cinta de campeona con un margen inferior a diez segundos respecto a Gemma Hernández y 13 segundos más sobre la tercera clasificada, Aida Fábrega.

En cuanto a los ganadores de Castilla y León absolutos, Amalia Grobas, que revalidaba título, sumó en esta cita su cuarto entorchado, mientras que el soriano Jaime Izquierdo se proclamó vencedor masculino. Otro soriano, Alfonso Izquierdo, sería campeón de España de triatlón de invierno júnior.