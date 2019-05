El Numancia se presenta ante la enésima oportunidad de mejorar su mala racha fuera de casa, una victoria en 18 salidas, números que se completan con nueve empates y ocho derrotas, y, a la vez, frenar la deriva de resultados que le ha llevado a perder en las últimas semanas el colchón de seguridad respecto al descenso. Desde la única victoria lejos de Soria en Almendralejo frente al Extremadura a finales del pasado mes de febrero, el grupo de López Garai únicamente ha certificado un partido más ganado, en Los Pajaritos contra el Granada, y tres empates, Tenerife, Málaga y Mallorca. Durante este periodo, ha reducido su ventaja con la zona de peligro colándose entre los señalados en la carrera por la salvación. Se ha metido en un lío al perder la distancia de seguridad hasta colocarse a tres puntos y dos puestos del primer designado para perder la categoría, el Lugo. En Albacete se juega una semana más la posibilidad de esquivar un riesgo que ha aumentado semana a semana y que le amenaza para los siguientes compromisos en la recta final de la temporada cuando restan seis partidos para su conclusión.

La labor no es pequeña. Todo lo contrario. Por los antecedentes del Numancia, con pocos resultados favorables en su faceta de visitante, y por el rival al que se mide, el Albacete, uno de los conjuntos revelación de la temporada metido en la lucha por el ascenso directo a Primera división. Todo confluye para presentar un enfrentamiento de elevado calado y de una trascendencia, para ambos, de relevancia. El club soriano se juega tomar oxígeno o meterse más en el pozo de la lucha por la salvación, pese a contar con los tres puntos venideros de su enfrentamiento con el Reus. Los resultados de los otros implicados en esta carrera por la salvación, como el Tenerife, el Lugo, el Extremadura... determinarán la posición en la que queda el Numancia, siempre y cuando no gane. La victoria mitiga todos los males, pero la ausencia de estas ha ubicado al conjunto soriano en su actual situación. El partido del Carlos Belmonte, otrora una plaza muy asequible para los intereses numantinos, marcará el devenir del equipo soriano, metido en problemas cuando llega el desenlace de la temporada. Para el partido, el técnico rojillo, López Garai, introducirá cambios en su equipo ya que no le convenció su alineación en la anterior cita ante el Depor. Todo para intentar alcanzar tres puntos balsámicos en su actual situación.