Entrenamiento de nivel

Cumplida la primera semana de pretemporada con una decena de sesiones de entrenamiento, el técnico del CD Numancia, Luis Carrión, valoró ayer en la sala de prensa de Los Pajaritos esta inicial toma de contacto como buena, justo antes de afrontar hoy el primer ensayo de preparación frente al subcampeón liguero de Primera, el Atlético de Madrid. «El grupo está trabajando bien, receptivo, respondiendo bien. Estoy encantado. Las condiciones de trabajo son muy buenas; solo falta seguir», destacó el entrenador que repasó la actualidad de su equipo desde el choque con el Atlético a la posibilidad de incorporar algún refuerzo más para completar la plantilla a la que le falta un lateral derecho entre las prioridades. También asume que prefiere un grupo de trabajo más corto por lo que podría confirmarse la salida de alguno de los jugadores que ahora se encuentran realizando la pretemporada bajo sus órdenes. Todo a su tiempo, asume.

PRIMER AMISTOSO. «Repartiremos minutos, 45 en todos los casos. Tengo que ver la última sesión para conocer el estado de todos los jugadores y el partido será otra sesión más. Será un partido competitivo frente a un rival competitivo, pero no dejará de ser una sesión más. Iremos cansados, como ellos. Será importante para observar cosas del equipo que hemos trabajado en poco tiempo. Espero ver un equipo que se deje la vida cada partido. Eso espero ver mañana -por hoy- con los condicionantes físicos que tenemos ahora al no estar al 100%. Sí quiero ver a un equipo que sufra en el campo, que corra, que trabaje, que se ofrezca, que tenga personalidad y que todos acabemos el partido, ya sea con victoria o derrota, siempre mejor con victorias, orgullosos de lo que hemos hecho en el campo».



PRETEMPORADA. «Tenemos que mezclar un poco, enseñando el modelo de juego y a la vez aprender a sufrir. Es importante de cara al año estar bien físicamente y trabajar. Estamos haciéndolo bien y me encuentro contento con la labor de Roberto Llorente (preparador físico) y David Ramos, Corrus (ayudante técnico). Están repartiendo bien las cargas y veo muy implicados a los jugadores, tienen que aprender a sufrir. Me gusta jugar con balón, pero para conseguirlo hay que estar bien físicamente».



ESTILO DE JUEGO. «Los sistemas son puntos de partida y no son tan importantes. Depende el equipo más del perfil del jugador que pongas para ser más ofensivo o más defensivo. Creo que tenemos efectivos para jugar con dos mediocentros o con uno, según el partido. Tenemos extremos que juegan muy bien abiertos y extremos que aparecen por dentro. Trabajaremos los dos sistemas 4-2-3-1 y 4-3-3. Veremos cómo funcionamos porque también dependemos del rival. No es lo mismo jugar frente a un equipo rival que utiliza un punta o dos. Hay que probar cosas. Lo que busco es ver lo trabajado hasta el momento. Habrá errores. Si no los hay, no sería normal. Tenemos que ver durante el partido lo que hemos trabajado esta semana. Quiero ver el nivel de intensidad que podemos tener a lo largo del año. Me gusta la gente con talento, pero que también trabaje. A la gente le gusta la calidad, pero que el jugador también trabaje».

PLANTILLA Y REFUERZOS. «Cuando firmé y vi la plantilla pensé que estaba muy bien. Hay jugadores de nivel y debemos encontrar el punto en que cada uno rinda mejor. Eso es parte del trabajo del cuerpo técnico para que la gente dé su mejor versión. Eso es lo más complicado de ser entrenador. Nos falta un lateral. Nos podríamos adaptar ahora si tuviéramos que jugar un partido, pero la idea es traer un jugador específico para esa posición. Estamos buscando un jugador y lo más seguro es que firmemos un refuerzo para esa posición. A día de hoy tenemos para jugar ahí con alguno de nuestros jugadores. Es una posibilidad que se puede dar durante la temporada. Tenemos que trabajarlo. Es cierto que hemos visto muchos jugadores y nos ofrecen muchos futbolistas. Me parece una muestra de respeto verlos y, además, es mi trabajo. A Ramiro Vaca (jugador boliviano al que en su país lo sitúan en la órbita del Numancia) lo hemos visto, pero con lo que tengo aquí en esa posición (centrocampista) estoy bien. No creo que incorporemos jugadores en esa posición».