La última comparecencia del CDNumancia en la competición reflejó la dualidad que pasea por el campeonato al proyectar dos caras bien diferentes. Durante la primera parte, el grupo de Aritz López Garai se mostró vulnerable, impreciso, sin pegada ni reacción frente a un marcador adverso y un rival por encima. Dos goles en contra retrataron las dificultades para discutir la superioridad del Deportivo en esa fase del enfrentamiento. En la segunda, todo lo contrario. El conjunto soriano se sobrepuso a una situación muy complicada y neutralizó el marcador con dos goles. Sin resolver todos los problemas, solventó parte de ellos con una mejoría en diferentes aspectos como la presión, la circulación fluida del balón y la precisión en el remate. El día y la noche entre ambas fases del encuentro. Un reflejo de lo mostrado hasta la fecha con partidos como los disputados en Mallorca, Málaga, Lugo o Canarias. En el lado contrario, los de Tenerife, Extremadura, Zaragoza o Gimnástic.

Esta dualidad se puede trasladar también al papel que ha desarrollado el equipo en sus enfrentamientos como local y visitante. La mayoría de los conjuntos ofrecen diferentes versiones cuando juegan en escenarios ajenos por mucho que la propuesta de sus técnicos pase por no cambiar su librillo o variarlo lo menos posible. Esta característica se encuentra asentada en equipos señalados, con una evidente superioridad sobre el resto. En Segunda, la igualdad entre la mayoría de los competidores es una característica que marca sus enfrentamientos. A casi todos los implicados les cuesta un mundo imponerse lejos de su casa y centran sus pretensiones de mejora clasificatoria a partir de la solidez como local. Nada nuevo en este mundo del fútbol, pero sí eficaz. El Numancia, en Riazor, encontró la vía de la reacción para no caer en los mismos errores de jornadas precedentes cuando no pudo superar unos marcadores adversos. Los goles sellaron el inconformismo de no superar sus limitaciones como visitante. Todavía no ha roto la barrera de ganar lejos de Soria, pero con la versión de la segunda parte se acerca. La de la primera se aproxima a la de un grupo derrotado y sin apenas recursos para rebelarse.

Alo largo de la campaña, todos los equipos se miran en el espejo de la regularidad, esquivando los altibajos en sus trayectorias, pero en un trazado tan largo es lógico ofrecer momentos diferentes, tanto a la hora de desplegar su juego como de conseguir resultados. El Numancia ha mostrado esa dualidad puntualmente lo que le ha llevado a situarse en una zona media sin aproximarse a la lucha por los puestos de privilegio y sin sufrir grandes problemas para ahuyentar, de momento, el peligro clasificatorio. Siempre presente cuando las diferencias son escasas.

Dos goles

Los dos goles frente al Deportivo llegaron en dos acciones de combinación con Alain Oyarzun como asistente y Unai Medina y Pape Diamanka como rematadores. Estos dos goles se unen a la última tendencia del conjunto soriano que había logrado sus anteriores tantos también en jugadas cuando la tendencia de la temporada era aprovechar los recursos de la estrategia y el balón parado para desatascar enfrentamientos o ganarlos. Frente al Gimnástic y el Deportivo se impone el tradicional recurso del juego combinativo, lo más académico, pero sin tampoco renunciar a la estrategia de la que casi saca rendimiento antes de marcar los dos goles con un remate de Higinio Marín al palo en una falta frontal botada por el zurdo donostiarra, especialista con Marc Mateu en la ejecución del balón parado. Oyarzun ingresó en la segunda parte en el partido del pasado sábado y su concurso resultó vital para la recomposición del equipo en su remontada. El cambio de registro del Numancia en una parte y en la otra resultó muy evidente pese a que el Deportivo encontró vías para haber cerrado el encuentro. No lo consiguió y la mejoría del grupo de López Garai permitió recortar las diferencias y sumar un empate regenerador.