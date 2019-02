El mercado de invierno ha cambiado la cara al Numancia, que podría presentar en su once de esta tarde las cuatro incorporaciones de la recién cerrada ventana de refuerzos. Ya en la anterior jornada, el entrenador rojillo, Aritz López Garai, presentó en su once ante el Lugo a tres de los jugadores firmados recientemente para apuntalar la plantilla:Ganea, Derik Osede y David Rodríguez. Para el partido ante el Almería, Gus Ledes se podría unir a los otros tres y adquirir su condición de titular por primera vez para completar en el once el cupo de los refuerzos. La ausencia en la convocatoria de Escassi y Diamanka, dos de los pilares del técnico en el eje del centro del campo, abre la posibilidad de entrar como titular al portugués, que debutó la semana anterior frente al conjunto lucense. Su presencia se, en esta oportunidad, viene motivada por una sanción y una lesión, pero su contratación es del gusto del entrenador, como reconoció en la previa del partido cuando apuntó que los recién llegados cuentan con su total confianza y no así los que han salido del vestuario buscando las oportunidades que el técnico no les ofrecía. A su juicio, no era una cuestión de capacidades sino de confianza. Los entrenadores son de jugadores y los que han dejado el equipo no eran de su cuerda. Todos válidos para jugar, pero no de su gusto. Sin más.



Las cuatro incorporaciones apuntalan algunas de las líneas maestras del equipo. Un central, un centrocampista y un delantero. El cuarto refuerzo intenta paliar un mal casi endémico del conjunto soriano en los últimos tiempos, los problemas en el lateral zurdo. Ganea ha llegado y se ha asentado en la posición. Ni Ripa, lesionado, ni Luis Valcarce, descartado por el técnico en la mayoría de las listas de convocados, cuentan además con la suficiente confianza del entrenador como para discutir la titularidad al rumano. Incluso la reconversión de Marc Mateu al lateral zurdo ha quedado aplazada por López Garai, que insistió en esa maniobra pese a la desconfianza del propio jugador valenciano. El entrenador cree en esa maniobra táctica y así lo ha demostrado desde sus alineaciones, pero finalmente ha desistido. Ganea es el hombre elegido, como el curso pasado lo fue Saúl García, para ocupar esa posición y solventar hasta el final de la temporada, de no mediar ningún otro imponderable, el déficit de un puesto marcado por el infortunio.



En el eje de la defensa, Derik Osede ha mezclado bien con Atienza. Sin descartar completamente a Carlos Gutiérrez, con problemas físicos que le sacaron del equipo titular, ahora aparece esta pareja como la escogida para liderar el eje de la defensa. Sin Dani Calvo ni Grego, ambos habituales descartes del técnico menos en los momentos de su obligada presencia por sanciones o lesiones, los tres centrales se disputan dos puestos. Escassi se encuentra en la recámara en momentos de necesidad. La contratación de Gus Ledes da un respiro en este sentido. Otro recambio del gusto y de la confianza del técnico.

En la delantera David Rodríguez ha potenciado la competencia. Su gol en el debut propició una reacción de Guillermo, que marcó al ingresar desde el banquillo cuando llevaba varias jornadas inédito y reñido con el gol. Acción, reacción. Si cunde el ejemplo, ganará el equipo. La ausencia de gol entre los puntas es de lo que más ha marcado al equipo y es de lo más necesario para dar un salto de calidad.