Por equipos, una nueva dimensión del duatlón

Este fin de semana se celebran en Soria los Campeonatos de España de Duatlón por Equipos y por Relevos. En el caso de la prueba sabatina, que pone en juego los cetros nacionales por Equipos, presentan una nueva dimensión del duatlón, que habitualmente es considerado como un deporte individual, y que en esta cita suma a los valores habituales de esfuerzo, versatilidad y sacrificio de este deporte, los de la táctica, el compañerismo y la amistad.

El duatlón se dirime habitualmente en solitario, con un primer sector de carrera a pie, una transición para coger la bicicleta, vuelta a la transición y finalmente un último tramo a pie para llegar a la meta. En esta ocasión, el lugar de salida y de llegada será la plaza Mariano Granados de Soria, mientras que las dos transiciones se realizarán en el alto de la Dehesa. Después, el segmento ciclista partirá en dirección a Navalcaballo por Eduardo Saavedra y la carretera de Madrid. Sin embargo, en esta ocasión, los participantes no correrán en solitario, sino que lo harán de forma colectiva, en equipos conformados por un mínimo de cuatro corredores y un máximo de seis. Esto quiere decir que la lucha es contra el cronómetro, ya que cada equipo sale con un minuto de diferencia con respecto a los otros equipos. Los equipos que tomen la salida con retraso deberán esperar a que el oficial responsable de la salida les permita iniciar la competición y nunca será a menos de treinta segundos del equipo anterior; en todo caso su hora de salida será la que tenían asignada, por lo que computará en el tiempo final.

Este hecho hace que la prueba cobre una nueva dimensión, debido a que de los seis integrantes máximos que puede tener una escuadra, solo tienen que entrar en meta cuatro, siendo el tiempo de este último corredor el que marcará también el tiempo de sus compañeros. De esta forma, cobra una gran importancia la táctica, ya que se pueden utilizar dos deportistas para realizar grandes esfuerzos en los relevos y de esta forma, ayudar a los suyos en los apartados que sean más fuertes, en la bici o en la carrera a pie. Eso sí, los deportistas no pueden llegar en solitario en el caso de los cuatro primeros, si bien el cuarto participante debe llegar a la meta con no menos de 30 segundos de diferencia con respecto a sus compañeros, igual que en la carrera a pie.

Otro aspecto característico del Duatlón por Equipos y que hace que esta disciplina sea muy espectacular es el material deportivo. Para empezar, todos los integrantes del equipo deben llevar el mismo uniforme del club, si bien lo más llamativo es siempre el material de seguridad, con cascos aerodinámicos espectaculares o bicicletas de contrarreloj específicas para la prueba.

En el sector ciclista, si un equipo alcanza a otro, no puede situarse a la estela del equipo alcanzado. Durante los adelantamientos, los equipos mantendrán una distancia lateral de dos metros. Después del adelantamiento, el cuadro adelantado deberá retrasarse hasta una distancia de 25 metros detrás del equipo que le ha superado. El plantel que intentando adelantar no lo consiga, deberá retrasarse también 25 metros. Si fuera necesario, un oficial puede obligarles a mantener esas distancias. Los deportistas descolgados de su equipo no podrán ir a la estela ni preceder a ningún otro equipo o deportista descolgado. El equipo adelantado debe facilitar la maniobra de adelantamiento del equipo que lo alcanza.

En caso de que uno o más integrantes del equipo se encuentren descolgados a más de 30 segundos de su escuadra deberán abandonar la competición. Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí, (reparaciones, avituallamiento, empujando, etc.) pero sin la ayuda de elementos externos a la competición, al igual que en la carrera a pie.